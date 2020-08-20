Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Дезинсектор обвиняется в смертельном отравлении троих детей. 3 ноября 2019 года в результате отравления неизвестным веществом погибли 4-летний и годовалый мальчики. Предполагалось, что дети отравились пельменями.

Кайрат ИЗБАСАРОВ, СУДЬЯ ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА г.ШЫМКЕНТ:

«Данное лицо обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 1,2, и 3 статьи 304-ой УК РК. Данная норма предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с запретом заниматься данным видом деятельности».

Аналогичный случай произошел 13 февраля 2020 года, в результате отравления неизвестным веществом погиб восьмимесячный ребенок. Позже оба дела объединили. Оказалось, что 42-летний дезинсектор применил мощное вещество, им он травил насекомых в соседних квартирах. Процесс по уголовному делу проходит в режиме- онлайн.

Дезинсе́кция — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение насекомых и клещей, способных переносить инфекции,с помощью специальных химических средств, физических средств или с помощью биологических средств.

Под дезинсекцией также понимается процедура уничтожения любых насекомых, чьё соседство с человеком считается нежелательным: мухи, комары, тараканы, муравьи, постельные клопы, блохи и т. д.