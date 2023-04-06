У авиапассажиров появилось больше прав

Для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами ввели новое понятие «Изменение статуса рейса».

При иной корректировке, задержке или отмене рейса по вине воздушного судна, пассажиров должны обеспечить горячим питанием, трансфером и проживанием в гостинице. Ранее эти услуги предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса.

1. Пассажирам на номер телефона или на электронную почту будет приходить обязательное уведомление о задержке рейса, а также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком из-за изменения статуса рейса, если оно произошло по вине перевозчика или из-за позднего прибытия самолета. Авиационные власти убедительно просят пассажиров при покупке билетов указывать свои контактные данные корректно.

2. При любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги, а также выплачиваться компенсации в размере 3%. При этом для авиакомпаний предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в случае невыплаты компенсации

3. Теперь пассажиры будут иметь право на полный возврат средств или перебронирование рейса при изменении статуса рейса более чем на 5 часов. Ранее для этой опции задержка должна была превышать 10 часов.

Тлек Абдрахимов, менеджер по корпоративным коммуникациям АО Air Astana:

«Я хочу отметить, что авиакомпания уже давно производит возврат средств в случае задержки рейса более 6- и часов, а теперь средства будут возвращать в течении 5 часов. Теперь на сайте добавляется информация на сайте о правах пассажиров и это будет указанно в смс уведомлении ссылкой на эту информацию».

ЗКТ- Авиакомпания по своей инициативе может внести пассажира в «чёрный список», за ненадлежащее поведение на борту. Однако, пока в нашей стране действует «серый» список.

Тлек Абдрахимов, менеджер по корпоративным коммуникациям АО Air Astana:

«Теперь авиакомпании в праве отказать пассажиру в перелете в случае деструктивного поведения или дебоширства с его стороны это может быть: применение физического насилия, неповиновение инструкциям безопасности, повреждения имущества, оскорбления на борту и курение. Пока на данный момент у авиакомпании нет черного списка авиапассажиров, раньше у нас существовал и существует серый список пассажиров, куда мы включаем пассажиров, нарушенных правила, они могут совершать перелет только после получения письменного предупреждения и под пристальным вниманием экипажа».

Комитет гражданской авиации и Авиационной администрацией в дальнейшем будет проводить анализ поступающих обращений и в случае необходимости будут пересматриваться требования законодательства, с учетом международных стандартов и мировой практики.