По итогам первого полугодия текущего года отечественными авиакомпаниями было перевезено 3 973 150 пассажиров, из них на внутренних линиях 3 488 675 и на международных линиях 484 475 пассажиров.

Годом ранее, в связи с пандемией COVID-19 отмечалось значительное снижение количества пассажиропотока, так за 12 месяцев 2020 года отечественные авиакомпании перевезли 5 260 014 пассажиров, что на 27% ниже относительно показателей 2019 года.

По прогнозам отечественных авиакомпаний (Эйр Астана, Scat, Qazaq Air и FlyArystan) общее число пассажиропотока к концу текущего года должна возрасти до 9 093 022, из них авиакомпания АО «Эйр Астана» — 3 482 790 пассажиров, авиакомпания АО «Scat» — 1 569 410 пассажиров, авиакомпания АО «Qazaq Air» — 575 996 и недавно вошедная на рынок авиакомпания «FlyArystan» прогнозирует перевезти 3 464 826 пассажиров в 2021 году.

Таким образом ожидается, что число пассажиропотока в этом году превысит показателей 2019 года (7 227 127 пассажиров).

Следует отметить, что отдельные авиакомпании, в частности «FlyArystan», несмотря на прошедший тяжелый год показывает ежегодный рост по числу обслуженных пассажиров (2019 год — 700 233, 2020 год – 1 467 261 и за первое полугодие 2021 года – 1 379 400).