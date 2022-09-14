Автосалоны и авиакомпании грубо нарушали права потребителей в Шымкенте

Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей.

В ожидании своего рейса Александр провёл в аэропорту два часа. Сначала рейс перенесли, а после полёт отменили. Причину связали с погодными условиями. Никаких извинений и тем более компенсаций от авиакомпании пассажир не дождался.

Александр Крапивкин, житель г.Шымкента:

«Однажды рейс полностью отменили, перенесли на неопределенный срок. Деньги по сути не вернули, потому что официальной отмены не было. Соответственно прождал я два дня, рейса от этой авиакомпании не было. Было проще купить новый билет, чтобы успеть прилететь. В службу поддержки не стал обращаться, потому что это морока и трата времени».

Каждый случай, когда пассажиры застревают в аэропорту, тщательно проверяется. Ведь отложенный рейс, как по цепочке, тянет за собой и другие. Авиакомпании сначала предупреждают. При повторном нарушении — выписывают штраф.

Бахытжан Салхожаев, заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей г.Шымкента:

«По закону, авикомпания должна ответить на обращение клиентов в течение 10 дней. Клиенты авикомпании «Скат» чаще всего жаловались на некачественную перевозку грузов и на невозвратные билеты. По закону даже если билет невозвратный, если компания виновата, то должны были выплатить деньги. Но, они этого не делали. И отвечали на сообщения клиентов через 20, 30, 50 дней после обращения. Поэтому было заведено административное дело в отношении них. В первый раз мы обошлись предупреждением. После частых жалоб, мы их два раза оштрафовали по 50 МРП, то есть примерно на 150 тысяч тенге. Такая проблема у авикомпании скат часто происходит».

Шымкентцы жалуются и на работу автосалонов. Некоторые предприниматели продавали автомобили под видом новых.

Бахытжан Салхожаев, заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей г.Шымкента:

«Например, салон «Казавтокомпания» в этом году продала клиенту машину марки KIA к5 2019-го года. Когда владелец хотела продать машину, выяснилось, что автомобиль 2016-го года. После жалоб клиентки, руководство автосалона отказалось возвращать ей деньги или же менять машину. Сейчас проводится досудебное расследование. Также есть автосалон «Aster Авто», который продал машину, который не соответствует описаниям в документе. Они никак не отреагировали на жалобы потребителей, поэтому мы три раза их предупредили и два раза оштрафовали».

По данным анализа департамента, в прошлом году было рассмотрено 500 дел по нарушению прав потребителей. В этом году статистика достигла 1200.