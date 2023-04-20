В Сарыагаше родители просят не закрывать школу, которая принадлежала Тулешову

В Сарыагаше родители просят не закрывать школу, которая раньше принадлежала Тохтару Тулешову.

По их словам, здание пытаются забрать в собственность самого бывшего пивного короля, которого обвиняют в попытке насильственного захвата власти. Исковое заявление подала прокуратура.

Страсти вокруг наследия опального и осужденного Тохтара Тулешова накаляются в Сарыагаше.

В частной школе имени Аль-Фараби обучается около 200-сот учеников. Недавно родители узнали, что школу закрывают. Оказалось, что земельный участок, на котором построили учебное заведение, некогда входил в активы ТОО «Дархан Груп» — основной компании пивной империи Тулешова.

«Нам сюда очень удобно водить детей, в другую школу переводить в конце учебного года не хочется. Кроме того здесь и учителя хорошие. Зачем закрывать школу если их не хватает?», — говорит Гульназ Алдабергенова, мама школьника.

По словам родителей, в Сарыагаше и без того не хватает школ. Учебные заведения переполнены, в классах обучается по 45 детей. Некоторые школы работают в три смены.

Предприниматель, который купил здание, превратил его в школу два года назад. На это потратил порядка 70 миллионов тенге.

«Мы купили это здание у Есен груп. У нас все на руках, все счета, сколько и за что мы отдали. Почему у нас должны забрать здание?», — говорит Зарина Нургалиева, представитель учебного заведения.

Но в прокуратуре думают иначе, там уверены, здание продали незаконно.

«Установлено, что данная недвижимость была незаконно отчуждена ТОО «Дархан Group» ТОО «Essen Group» в 2016 году. Постановлением шымкентского городского суда от 2022 года, исковое заявление о признании акта приема-передачи незаконным удовлетворено полностью. Однако установлено, что данное имущество было реализовано ТОО «Essen Group» в 2021 году ТОО «Специализированная школа имени Аль-Фараби». В связи с этим прокуратура Енбекшинского района обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи», — рассказали в прокуратуре Енбекшинского района г.Шымкента.

Родители просят не забирать учебное заведение, чтобы их дети не остались на улице. Опального олигарха Тохтара Тулешова приговорили к 21 году заключения по ряду тяжких статей, в том числе — попытку государственного переворота. Его имущество подлежало конфискации в доход государства для возмещения ущерба.