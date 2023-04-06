В Шымкенте девочка разбила стекло вольера с обезьянами

Неприятная ситуация произошла в Шымкентском зоопарке в минувший вторник.

Маленькая девочка разбила стекло экспозиционного вольера. Там содержатся обезьяны. Повредить стекло удалось с помощью камня, который девочка принесла с улицы. Родители увидев случившееся, спешно покинули зоопарк. Теперь Администрация зоопарка вынужденно выложила видеозапись инцидента в социальные сети и просит родителей срочно обратиться к ним, пока дело не дошло до полиции.

«Если кто-то узнает людей на этом видео, просим Вас обратиться в администрацию зоопарка! В случае отказа обращения (по собственному желанию), по данному вопросу, зоопарк вынужден будет обратиться, в департамент полиции города Шымкент. Во избежание подобных ситуаций, просим соблюдать правила посещения зоопарка. Если вы стали свидетелями нарушений правил посещения просим обращаться в Администрацию по номеру: 8747 113 29 80», — сообщили в зоопарке Шымкента.

К слову, зверинец пожалуй самое популярное место притяжения жителей и гостей города. Старожилы в шутку говорят, каждый уважающий себя шымкентец был в зоопарке как минимум 4 раза. Пятнистые олени, гордые архары, милые пони, тигровые питоны, отважные львы и медведи, степенные бегемоты, яркие зебры и удивительной красоты птицы манят в «свои края» любого, кто хоть раз побывал тут.

Количество животных увеличивается с каждым годом. Кстати, не так давно в зверинце было пополнение — в семействе тянь-шаньских белокоготных медведей Бимки и Татьяны родился медвежонок Умка. Познакомиться с ним лично можно в зоопарке в любой день или посмотреть его фотографии тут.