В зоопарке Шымкента готовятся к весеннему сезону

Хлопоты к началу нового сезона начались в городском зоопарке. Вольеры готовят к встрече с хозяевами, которые пока находятся на зимней передержке.

Особое внимание уделяется особям, которые должны принести приплод. Совсем скоро сразу у нескольких представителей животного мира появятся детеныши.

«Обычно у нас очень богаты на приплод, на малышей секция копытных, секция птиц- это самые наши передовики в этом деле. Можно сказать, пони верблюды, козлы дикие, бараны, в общем в основном все у кого есть пары», — поясняет сотрудница зоопарка Раиса Долгова.

В марте горожане смогут увидеть любимца публики жирафа Астану. Пока африканец находится тёплом помещении, под бдительным присмотром работников зоосада. Холодная погода для жирафа противопоказана — он встречает посетителей в специально оборудованном домике. Астана -настоящий хулиган, выйдя на прогулку в ясный день, отказывается возвращаться в теплый зимний комплекс.

«Астану выводим уже тогда, когда устанавливается нормальная погода, устойчивое тепло-это весна, примерно март, я думаю, что на Наурыз, должно быть уже у нас тепло, и Астана будет встречать тепло на улице»,- говорит сотрудница.

Теплые дни- настоящий праздник для Бегемотихи Ламбады и заезжего жениха из Москвы -Мушкетера. В эти дни пара предпочитает принимать воздушные ванны. Купаться в бассейн не лезут, и гуляют строго по часам, с первым холодным ветерком, сотрудники заводят их в теплые вольеры. Пока дворе февраль, но настроение в зоопарке абсолютно весеннее.