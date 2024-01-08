Львятам-тройняшкам должны выбрать имена казахстанцы

У жителей Казахстана есть уникальная возможность стать частью радостного события.

В зоопарке Шымкента два с половиной месяца назад на свет появились трое львят, но решили их показать только сегодня, когда маленькие хищники немного подросли и окрепли и даже пытаются рычать. Тройняшки родились у пары африканских львов — Симбы и Тану. Малыши здоровы и активны.

«Львята-тройняшки, резвые. Это два мальчика, а это девочка. А вот самый резвый, хулиганит немного. Ждем пока львятам дадут имена, просим всех казахстанцев принять участие. Сразу оговорюсь, имя — Симба не принимаем. Потому что, папу львят уже назвали Симбой», — говорят в зоопарке.

Имена львятам обещают выбрать самые креативные. Одни предлагают назвать львят: Шым, Чим и Кала. Другие просят назвать — Астана, Шым и Алматинка.