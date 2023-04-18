В Шымкенте районного замакима арестовали по подозрению в коррупции

Заместитель районного акима Шымкента задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.

Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима городского района и главного специалиста акимата.

Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн. тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора государственных закупах по благоустройству мегаполиса.

С санкции суда г.Шымкент заместитель акима арестован сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.