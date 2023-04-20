В Шымкенте таможенные органы необоснованно продлевали оформления груза

В Антикор за помощью обратился местный предприниматель. Он рассказал о волоките таможенного оформления груза из Узбекистана.

Таможенные органы в течение 4 дней не принимали решения по согласованию электронной таможенной декларации, тогда как по закону срок принятия такого решения составляет 8 часов.

«Сотрудники Антикоррупционной службы Шымкента выехали на таможенный пост, по итогам разъяснительных работ предпринимателю согласовали таможенное оформление. Груз пересек границу в день обращения», — говорится в сообщении.

При подобных незаконных ситуациях Антикор призывает предпринимателей напрямую обращаться в Call-центр Агентства по номеру 1424 или в Департамент по адресу Казыбек би,3.