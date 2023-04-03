В Шымкенте в два раза повысят тариф на вывоз мусора

Прежний тариф, к примеру, для частных домов, составляет 200 тенге, и он не менялся в течение 7 лет. Теперь же вывоз мусора станет в два раза дороже и составит 413 тенге, передает корреспондент OTYRAR.

В понедельник, 3 апреля, новоизбранные депутаты городского маслихата единогласно проголосовали за повышение тарифов на вывоз мусора. Инициатива возникла не на пустом месте. Руководитель управления развития комфортной городской среды рассказал, что в Шымкенте тариф на вывоз ТБО самый низкий. А потому обеспечить город качественным вывозом мусора становится сложнее с каждым годом. Этому есть несколько причин.

«По сравнению с другими городами и регионами страны, у нас тариф был низким. Тариф нужно повысить из нескольких соображений, так как выросли зарплаты, растет цена топлива. У нас среди городов республиканского значения тариф на вывоз ТБО самый низкий. Предлагаю депутатам установить цены в частный сектор 413 тенге, многоэтажные дома 378 тенге, а для юридических лиц установить тариф в размере 2389 тенге», — сказал Ержан Жолдасов, руководитель управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

Народные избранники инициативу поддержали. Депутаты заверили, что изначально были против повышения.

«Мы всегда против повышения цен. Наша задача сделать так, чтобы тарифы не поднимались. В ситуации с мусором, они дали экономическое обоснование где все уже стало ясно. Нужно учесть, что мы сдерживали рост цен на вывоз ТБО уже два года», — сказал Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата г. Шымкента.

Итак, смена тарифа на вывоз ТБО выглядит следующим образом:

Категория Прежний тариф Новый тариф Для частных домов 200 тенге 413 тенге Многоэтажки 171 тенге 378 тенге Для юридических лиц 1399,46 тенге 2389 тенге

В акимате Шымкента заверили, что жители мегаполиса могут получить всю необходимую информацию по номеру 109.