Шымкент рискует остаться в «мусорной яме» из-за долгов жителей

Шымкент утопает в мусоре. С таким заголовком и в придачу с «неприятными» фотографиями к нам в редакцию обращаются жители мегаполиса. На пути к поиску ответов мы узнали очень интересные подробности.

Как оказалось жители Шымкента сами же частично спровоцировали мусорный коллапс в городе. Все дело в том, что местные жители задолжали мусоровывозящим компаниям баснословные суммы — больше 323 млн тенге. Это в совокупности, а вот задолженности каждого района и цифры приведем ниже. Итак, из-за этого коммунальные предприятия не могут закупать новую технику и контейнера. А еще, как показывает практика, временами сокращается периодичность вывоза твердо-бытовых отходов.

Переполненные мусорные баки, едкий запах, огромный урон экологии. К сожалению, по словам специалистов, эти последствия не мотивируют «неплательщиков» погасить долги. За некоторыми шымкентцами «долговой хвост» тянется годами. Кто то, зачастую жители частного сектора, и вовсе отказывается заключать договора с предприятиями. Они закапывают или сжигают мусор самостоятельно, лишь бы не платить за его вывоз. Количество таких абонентов исчисляются тысячами.

Итак, среди неплательщиков есть и свои «чемпионы».

К примеру, жители относительно нового Каратауского района задолжали 5 обслуживающим компаниям 89, 9 миллиона тенге. Долг Енбекшинского района перед 2 компаниями составил 74 миллиона тенге. Аль-Фарабийский район в долгу перед 3 мусоровывозящими компаниями. Общая сумма задолженности — 34 млн тенге. Плюс ко всему, в этом районе 2903 абонента и вовсе не заключили договора по вывозу ТБО. Абайский район. 49 300 абонентов задоложали коммунальным предприятиям, занимающимся вывозом ТБО, 49,5 млн тенге. Жители недавно образованного Туранского района должны за вывоз мусора 39,4 млн тенге.

Еще одна большая проблема при вывозе ТБО- это то, что люди зачастую выкидывают в контейнера крупно-габаритный мусор.

«Если почитать договора, там указано, что компания вывозит только твердо-бытовые отходы. К ним не относится вышедшая из строя крупная техника. Люди без разбора несут всё, от чего нужно избавиться. Это и большие холодильники, шкафы и прочее. Вы поймите, мусоровывозящие компании не имеют такой техники, чтобы вывозить крупногабаритный груз. Такой мусор вы должны самостоятельно вывозить на полигон или нанимать спецтехнику. Мусор — это большая проблема города и хочется обратиться к сознательности людей. Ведь чистота в руках каждого из нас. Нужно вносить и свою лепту», — прокомментировал ситуацию аким Енбекшинского района Досбол Есильбек.

В борьбе с мусором и его негативным влиянием на экологию местные власти решили построить самый большой мусороперерабатывающий завод, правда строить его будут инвесторы. Об этом рассказал тогда еще действующий руководитель управления развития комфортной городской среды Ержан Жолдасов. Строительством проекта заинтересованы были 5 иностранных компаний, но больше всего минэкологию и акимат Шымкента заинтересовали испанцы. Они предлагают прессовать бытовые отходы и генерировать электроэнергию. Развитие данного вопроса покажет время.

К слову, по подсчетам специалистов, в день жители Шымкента производят 750 тонн отходов, и это только то, что привозится на мусорный полигон. Сколько мусора сжигают жители частного сектора и каковы объемы стихийных свалок в отдаленных населенных пунктах, ответить никто не сможет. Специалисты полагаются лишь на сознательность самих шымкентцев и призывают бережней относиться к городу: оставлять мусор лишь в отведенных местах, не устраивать свалок, не жечь мусор, заключать договора с мусоровывозящими компаниями и вовремя оплачивать их услуги.

В случае, если сумма неплатежей будет увеличиваться, компании не смогут выполнять обязательства. Поэтому акимат Шымкента просит в добровольном порядке погасить задолженности, не доводя до судебных разбирательств и мусорного коллапса.