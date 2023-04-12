В Туркестанской области модернизируют ветхие многоэтажки

В Туркестанской области модернизируют ветхие многоэтажные дома, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

К примеру, в селе Темирлан Ордабасинского района капитально отремонтировали половину многоэтажек. Сколько ещё домов реконструируют в этом году.

Эти 2-х этажные дома построили в 60-е годы прошлого века. Последний раз капитальный ремонт здесь проводили 40 лет назад. За это время здания изрядно обветшали: как внутри, так и снаружи. По словам жильцов, два года назад начали разрабатывать проектно-сметную документацию. Сейчас ведутся работы по модернизации домов.

«Предыдущие акимы обновляли в основном центральные улицы. На окраины внимания как такового не обращали. Честно говоря, мы стеснялись приглашать в дом гостей. Сейчас ситуация улучшается. К мнению жителей стали прислушиваться. Уже видим результаты», — говорит Меруерт Бекеева, жительница села Темирлан.

В прошлом году на модернизацию многоэтажных домов из районного бюджета выделили 200 миллионов тенге. На эту сумму капитально отремонтировали 12 жилых комплексов. За работой подрядчиков тщательно следили активисты из числа жителей.

«Работу выполнили качественно. Изношены были и крыши наших домов, потолок после дождя всегда протекал. Нам приходилось ставить вёдра, тазики. Сейчас, как вы видите, нам установили новую качественную крышу», — говорит Камила Аркабай, председатель жилищного комитета.

Подрядчики повторно оштукатурили и покрасили стены. Также залили дополнительный фундамент и заменили электропроводку. Жителям каждой квартиры построили кладовки.

«В бюджет уложились. На выделенные средства мы установили детские игровые площадки, дворики, скамейки, урны и провели работы по асфальтированию дорог», — говорит Ержан Смайлов, заместитель акима Ордабасинского района.

По информации акимата, до конца текущего года модернизируют и оставшиеся 11 многоэтажных жилых домов. На это из районной казны выделят 285 миллионов тенге.