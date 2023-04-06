Затянувшееся строительство на Айтеке би: Кто виноват

Жители старого города и предприниматели возмущены. Капитальное строительство дороги по улице Айтеке би в Шымкенте затянулось.

Индивидуальные предприниматели жалуются: из-за закрытия улицы бизнес встал, многие обанкротились. Подрядчики говорят, что строительным работам на этом участке дороги мешают объекты, построенные на красной линии, для их изъятия в ПСД вносятся поправки.

Предприниматели в отчаянии, из-за строительства дороги в старом городе торговля не идет. У большинства из них кредиты, которые необходимо погасить в срок.

Гульнара, индивидуальный предприниматель:

«Три года как идет строительство. Никак не закончится. Когда начинали, строители обещали за 3-4 месяца эту часть сдать в эксплуатацию. Арендаторам не можем выплатить за аренду площади. Строительство дороги затянулось. За это время кто-то ушел в другое место торговать, многие обанкротились. Мы все в долгах».

Неудобства от строительных работ испытывают и местные жители.

Алмагуль Айбекова, жительница г. Шымкента:

«Была в городском акимате, сказали часть дороги в старом городе сдадут в эксплуатацию в июле. Вот ждем. Я инвалид третьей группы. Мне трудно ходить. Все мы беспокоимся за детей. Через строящийся объект многие ходят в школу и поликлинику».

За второй этап строительства отвечает ТОО «Корпорация Сити-строй». Подрядчик уверяет, работам мешают застроенные вдоль дороги магазины и коммерческие объекты.

Тастанбек Мустафаев, начальник участка ТОО «Корпорация Сити-Строй»:

«В ходе строительства 9 объектов должны быть снесены. Подпорная стена будет из бетона. Небольшой участок дороги в старом городе мы должны сдать летом».

Еще одна из причин снижения темпов строительства: при первоначальной разработке ПСД не были учтены подземные коммуникации. Приходится вносить корректировку в проектно-сметную документацию.

Тастанбек Мустафаев, начальник участка:

«Первоначальная стоимость объекта 6-7 млрд тенге. Протяженность дороги 1 километр 700 метров, ширина 60 метров, здесь будет два наземных моста».

По проектно-сметной документации, объект должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Подрядчик уверяет, корректировка ПСД может повлиять на сроки сдачи объекта.