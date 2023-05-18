18 вагонов поезда “Шымкент-Арыс” сошли рельсов в Абайском районе

Инцидент произошел 11 мая в 16:37

В ДЧС поступило сообщение от дежурной службы КТЖ . Сообщалось, что на перегоне «Игилик» в Абайском районе на участке железной дороги Игілік-Бадам 3266 км., произошел сход 18 вагонов из них 17 порожних вагонов с опрокидыванием на бок.

Вагоны были в грузовом составе поезда №2489, сообщением «Шымкент — Арыс» общее количество 57 вагонов. В результате повреждены 11 опор воздушных линий электропередач, частичное повреждение ж/д полотна.

По причине схода вагонов произошла задержка пассажирского поезда №77 направлением «Алматы-Мангыстау» на 1 час 15 минут. В данное время на движение поездов не влияет, сообщают в ДЧС.

«В ремонтно- восстановительных работах задействованы силы АО «НК КТЖ» (55 чел. и 1 восстановительный поезд).

Пострадавших нет.

На место происшествия выезжало руководство ДЧС г.Шымкент, 14 человек личного состава и 4 единиц техники»,-сказано в сообщении.