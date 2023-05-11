432 семьи в Шымкенте готовятся получить государственное жилье

67 многоэтажных жилых домов построили за счет госбюджета в Шымкенте, передает OTYRAR.

Сейчас работы ведутся по благоустройству 17 домов. Мурат Айтенов проверил благоустройство восьми 9-этажных жилых домов, возведенных в мегаполисе.

На территории новых домов провели ирригационные системы, заасфальтировали дороги. Во дворах укладывают газон, а бригада завершает работы по благоустройству двора, сообщают в пресс-службе акимата.

Аким поручил организовать распределение 432 готовых к проживанию квартир тем, кто стоит в очереди на жилье по государственной программе.