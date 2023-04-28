65 семей получили ключи от новых квартир в Шымкенте

В преддверии Дня единства народа Казахстана 65 семей в Шымкенте охватили арендным жильем по госпрограмме «Нұрлы жер», передает OTYRAR.

Среди них 50 квартир выдано многодетным семьям, 15 квартир выдали неполным семьям и инвалидам первой и второй групп. Здесь стоит уточнить, что арендное жилье выдается бессрочно. Семьи будут проживать в квартирах столько, сколько необходимо.

«Семьи будут проживать без какого либо срока. Здесь нет такого что на 5 или 7 лет выдается. Пока что, к сожалению, в законе нет такого чтобы можно было приватизировать это жилье. Возможно в дальнейшем будут такие перемены. Пока так. Квартиры новые, комфортные», — сказали в пресс-службе Управления жилья.

Также, как стало известно, в текущем году очередникам выдадут еще 324 квартиры, 888 квартир для работающей молодежи. Еще 1135 квартир выдадут по льготным кредитам в рамках программы «Бақытты отбасы» 5-20-25, 2-10-20.