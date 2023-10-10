Почти 40% домов в Шымкенте нуждаются в ремонте

Жилищный фонд Шымкента устарел. Почти 40% многоэтажных домов нуждаются в ремонте.

Привести в порядок коммуникации, подъезды и улучшить состояние зданий пытаются за счёт программы «Модернизация жилья», передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24.

Эта пятиэтажка на улице Иляева построена в 2016 году, частная застройка. Счастье новосёлов, купивших здесь квартиры, длилось не долго, вспоминает Сауле Досалиева. Едва она сюда заселилась, как по стенам побежала вода. В нерабочем состоянии оказался лифт.

Сауле Досалиева, жительница г. Шымкента:

«Люди купили квартиру, внесли деньги, но выяснилось, что фасад был в сыром виде. В связи с осенней и зимней погодой, дождями, стены начали промокать. Вода доходила даже до самой квартир».

Исправлять недочёты своими силами жильцы устали. Решили принять участие в программе модернизации жилья. Год прождали очередь, а теперь здесь полностью меняют фасад. Ремонт оценили в 108 миллионов тенге. Деньги выделяет государство, а жители потом постепенно – в течение 15 лет, будут расплачиваться.

Нурлан Али, представитель подрядной организации:

«Сейчас делаем фасадную часть данного здания. Ремонт в рамках программы модернизации. Учитывали мнение жильцов. Вносили изменения по стройматериалам».

Программу модернизации жилья в стране реализуют больше 10 лет. Сейчас, по словам специалистов, в Шымкенте спрос на неё вырос. И не только потому, что нашлись недобросовестные стройкомпании. Жилищный фонд мегаполиса устарел. Многие постройки имеют полувековую историю.

Канат Серикбаев, руководитель административного отдела ТОО «Тұрғын үй Шымкент»:

«Шымкент – старый город. В нём составляет около 2 500 жилых домов. Из них, конечно же, есть те, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Наиболее острой проблемой является состояние кровли, которая протекает. Ведь дома старые, вы понимаете».

Денег, выделенных на этот год – более одного миллиарда тенге – хватит на ремонт 15 многоэтажных домов. В следующем году средства планируют запрашивать не только из местного бюджета, но и республиканского. Ведь объем работы большой – 84 дома сейчас в очереди на модернизацию.

Домов, нуждающихся в обновлении, в Шымкенте в разы больше, говорят специалисты. Они провели осмотр жилищного фонда мегаполиса, и нашли объекты в плохом эстетическом или техническом состоянии. Это примерно 40% многоэтажек.

Но чтобы жильцы смогли воспользоваться программой модернизации, необходимо согласие 70% собственников квартир. Чаще всего именно это становится препятствием. Люди не могут договориться.