Чемпиона мира по боксу торжественно встретили в Шымкенте

Махмуда Сабырхана, который недавно выиграл звание Чемпиона мира по боксу 2023, встретили в шымкентском аэропорту, передает OTYRAR.

Махмуд Сабырхан – чемпион мира по боксу в весе до 54 кг. Казахстанец выиграл финал в Ташкенте у хозяина ринга – узбекистанца Ойбека Джураева. Причем в третьем раунде Махмуд дважды отправил соперника в нокдаун.

При этом, преимущество 21-летнего боксера было заметно на ринге сразу, отмечают судьи. Встречать чемпиона пришли толпа фанатов с плакатами. Акын в национальном чапане читал стихи посвященные победе спортсмена. Также был замечен заместитель акима Шымкента Махсут Исахов.