Что такое комплеанс-службы и как они помогают бороться с коррупцией

В Шымкенте прошёл семинар-тренинг для комплаенс-офицеров работающих в квазигосударственном секторе.

Специалисты городского акимата, шымкентского департамента по противодействию коррупции и представители бизнеса разъясняли основные положения антикоррупционного законодательства. Сегодня в республике внедряются международные стандарты противодействию коррупции и компетентность в этой области сотрудников комплаенс-служб становится необходимостью.

Антикоррупционные комплаенс-службы согласно закону сегодня должны быть в каждом учреждении квазигосударственного сектора. В задачу этих подразделений входит обеспечение соблюдения организацией и её работниками антикоррупционного законодательства со всеми вытекающими полномочиями. Они являются практически, филиалами антикоррупционной службы на местах.

«Основная цель объяснить им, что они должны заниматься внутренним анализом рисков. Составление тех или иных документов, которые могли бы исчерпать и не допускать коррупционных рисков. В последующем эти же наши скажем коллеги должны обучаться при академии госуправления в шымкентском филиале на платной основе. То есть тот который даёт им сертификат, что человек прошёл процедуру и имеет больше возможности и компетенции чем его коллега. Этим моментам будем уделять большое внимание», — рассказал первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы в Шымкенте Жандос Жумабаев

Сегодня в организациях квазигосударственного сектора Шымкента работают 206 комплаенс-офицеров. Для выявления и предотвращение коррупционных рисков в городском акимате создана специальная рабочая группа. Она будет координировать все действия комплаенс-офицеров на местах.

«В антикоррупционной сфере мы должны работать вместе. Не важно в каком формате — лично или по телефону. Если в ваших организациях есть признаки коррупционного правонарушения вы должны сообщать о них нам и мы будем тщательно проверять поступившую информацию. На сегодня в квазигосударственном секторе Шымкента насчитывается 72 учреждения, и во всех этих организациях есть комплаенс-офицеры, 93 из них прошли специальное обучение», — говорит заместитель руководителя аппарата акима Шымкента Баглан Асанбаев.

Особое внимание планируется уделять внедрению в работу организации международного стандарта ISO-37001 — международной системы менеджмента борьбы с коррупцией. На сегодня её приняли более 50 государств мира.