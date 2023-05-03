Главбуха одной из школ подозревают в хищении 67 млн тенге

Главного бухгалтера одного из шымкентских школ подозревают в хищении 67 миллионов бюджетных средств.

Об этом сообщили сотрудники Антикора на встрече с директорами и счетаводами школ. По данным ведомства, злой замысел главбух осуществлял на протяжении трех лет и присвоенные деньги тратил на личные нужды.

Также выяснилось, что в коррупционных правонарушениях виноват и директор учебного заведения. Он не мог пользоваться электронной цифровой подписью и доверил эту работу своему подчиненному.

Олжас Тобашов, заместитель руководителя следственного управления антикоррупционной службы г. Шымкента:

«В ходе расследования установлено, что совершению уголовного правонарушения главным бухгалтером способствовал ряд обстоятельств. Директор 138 школы не мог пользоваться ЭЦП и доверил цифровые работы своему сотруднику. Подозреваемый чувствовал, что не было должного уровня контроля со стороны его начальника и лично владел государственными средствами по своему желанию и тратил их для своих нужд».

Сотрудники Антикора теперь решили работать на опережение: они проводят внешний анализ гос.органов и работу по профилактике коррупции.

По данным ведомства — их главная цель предотвратить коррупцию. По этой причине на чистоту проверяют управления образования Шымкента, который лидирует в антирейтинге.

С начала года под уголовное преследование попали 13 должностных лиц и сотрудников гороно. Коррупционные правонарушения происходят чаще всего из-за увеличения финансовых ресурсов, рассказывают в антикоре.

Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Школами формировались и направлялись в управление образования изначально с завышанными бюджетные заявки на финансирование фонда оплаты труда. На практике, данные действия совершаются в сговоре между ответственными лицами школ и профильного управления. В дальнейшем, завышенные бюджетные заявки в управление образования, без соответствующей проверки проходили утверждение.

При выведении денег, бухгалтера школ в ручном режиме корректировали ИИН и карточные счета работников школ, после чего через базу казначейства переводили деньги на нужные счета. В последующем данные денежные средства похищались».

В прошлом году управлению образования выделили около 200 миллиардов бюджетных тенге. По словам главного педагога Шымкента, средства были потрачены на оплату труда педагогов, улучшение материально-технической базы и коммунальные нужды. Жаннат Тажиева также прокомментировала массовое задержание своих коллег.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«Очень грустно, что среди сотрудников управления образования выявляют коррупционеров. Мы провели очень много мереоприятий по профилактике коррупции и кажется, все зря. Ведь под уголовное преследование попали заместитель руководителя управления образования и директор 96-ой школы. Два года назад в коррупции подозревали директора 132-ой школы, к сожалению, все закончилось тем, что наша коллега покончила жизнь самоубийством. В начале прошлого года в коррупции подозревали главного специалиста и бухгалтера гороно. А также на сегодняшний день в взяточничестве подозревают бухгалтеров двух детских садов Шымкента. Как бы коррупционер не старался скрывать свои действия, рано или поздно все выйдет наружу».

К слову, сотрудники Антикора также проверяют законность процедуры трудоустройства и аттестации педагогов, а также подушевое финансирование и расход средств на бесплатное питание школьников.