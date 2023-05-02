Какие овощи подорожали в этом году рассказали эксперты

Овощи дорожают, но не везде, передает OTYRAR со ссылкой на energypromkz. В 9 регионах страны отмечено снижение цен.

Но все же подорожание есть. Цены на свежие овощи выросли в годовой динамике на 5,8%.

Репчатый лук подорожал на 55,1% за год, до 182 тг за кг, огурцы на 40,9%, до 1,1 тыс. тг за кг, помидоры на 13,2%, до 1,1 тыс. тг; также выросла в цене свёкла на 2,9%, до 264 тг.

Цены на картофель, напротив, снизились на 7,6% за год, до 157 тг за кг.

Подешевели также морковь на 11,9%, до 153 тг за кг и белокочанная капуста сразу на 51,1%, до 118 тг за кг.