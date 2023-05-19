Казахстанцы стали чаще курить электронные сигареты, врачи заговорили о вейп-пандемии.

«Электронки» курят не только совершеннолетние казахстанцы, но и подростки и даже дети.

Врачи бьют тревогу. По словам специалистов, в состав электронных сигарет входят не только никотин и глицерин, но даже тяжелые металлы, свинец и никель. А химический состав ароматизаторов, которые придают вейпам сладкий вкус и запах, неизвестен вовсе. Тем временем содержание никотина в «электронках», в разы выше чем в сигаретах, уверены специалисты.

Врачи говорят, вейпы доводят казахстанцев до больничной койки. В минздраве рассказали о случае, который произошел в феврале. После длительного употребления электронки подросток попал в больницу с пневмонией.

«Выявлен такой факт заболевания органов дыхания у подростка, который ранее не состоял на учете по заболеваниям органов дыхания. Он в течение года употребляет регулярно электронные системы потребления, в феврале он получает необходимую медицинскую и антибактериальную помощь, выписывается с улучшением домой под наблюдение врачей, через месяц повторно этот подросток поступает в стационар», — говорит Гульнар Сарсенбаева, заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК.

При этом продавать электронные сигареты можно только лицам старше 21 года. Но, как отмечают врачи, вейпы курят подростки и даже дети начальных класов, в некоторых школах учащиеся продают электронки друг другу, и даже берут деньги за одну «затяжку».

Общественники запустили петицию, чтобы запретить продажу электронных сигарет и изъять те партии вейпов, которые уже находятся на территории республики. За несколько недель под ней подписались почти 20 тысяч человек.

«Все вейпы, которые завозятся к нам они являются нелегальными, цинично они называются низковольтным оборудованием, фактически они завозятся как детские игрушки на батарейках. Всли в 2019 году было 20 тысяч вейпов завезли, то сейчас уже за 3 миллиона и больше», — говорит Джамиля Сыдыкова, лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма».

Электронные сигареты, говорят общественники, прибыльный бизнес. Для их продажи даже открывают целые специализированные магазины. И несмотря на то, что о вреде вейпов говорят на каждом шагу, казахстанцы продолжают их покупать, а в правительстве — ничего с этим не делать.

Врачи не на шутку встревожены, ведь пока продавцы получают деньги, минздрав уже через несколько может получить целое поколение людей с заболеваниями дыхательных путей.