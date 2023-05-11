Конь сбил девочку в одном из парков в Кентау

Инцидент произошел 9 мая. В одном из парков, где прогуливались люди в том числе и дети, хозяин коня не справился с управлением, передает OTYRAR.

По итогу, конь вышел из под контроля и сбил маленькую девочку, которая по несчастному стечению обстоятельств, оказалась у него на пути. Этот момент попал в камеры видеонаблюдения.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что отец девочки писать заявление отказался, ссылаясь на то, что девочка цела и повреждений не получила. Однако сейчас проводится проверка.

Не остался в стороне и акимат Кентау. Там заверили, что проводится проверка данного факта и добавили, что будут держать в курсе ситуации. Какая участь ждёт коня и его хозяйна пока не известно.