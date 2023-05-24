Купающиеся в фонтане у акимата дети попали на видео

Купальный сезон в Шымкенте начали с территории акимата. Дело в том, что перед зданием местных властей установлен большой фонтан, который накануне привлек к себе внимание местной детворы.

На этих кадрах беззаботные дети купаются в фонтане, еще не подозревая о неприятных последствиях. Позднее запись разлетелась в социальных сетях и вызвала неоднозначную реакцию горожан. И если одна часть пользователей отметила, что мол, таким образом акимат обратит внимание на народ. Остальные же предупреждают детей об опасности.

И пока видео набирает тысячи просмотров, героями ролика уже заинтересовались правоохранительные органы. Как сообщили в Департаменте полиции Шымкента, с детьми и их родителями уже проводится разъяснительная работа в соответствии со статьей 364 КоАП РК. Купание в фонтанах строго-настрого запрещено.

«Согласно ч. 1 ст. 364 КоАП РК данное нарушение влечет предупреждение, а по части 2 этой же статьи влечет штраф в размере 2 МРП на физических лиц», — сообщили в ДП Шымкента.

Об опасности таких развлечений говорят и санэпидемиологи.

«Фонтаны предназначены для украшения города и увлажнения воздуха, а купание в них может привести к развитию кишечной и респираторной инфекций, конъюнктивиту и простуде. Главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – говорит Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.

По его словам, вода в городских фонтанах не обеззараживается, как в бассейнах, а жаркая погода способствует размножению в ней микроорганизмов.

Кроме того, купаясь в фонтане можно получить электротравму, поскольку к некоторым из них подведена подсветка.