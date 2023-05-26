Минсельхоз: дефицита овощей и фруктов в стране не будет

Дефицита овощей и фруктов в Казахстане не будет, заявили в министерстве сельского хозяйства страны.

Большая часть выделены земель под овощи уже засеяна. В этом году с полей планируют собрать 4 миллиона 800 тысяч тонн овощей. Сейчас цены на картошку, лук и морковь стабильно держатся, но уже к лету, когда начнется сбор урожая и продукции будет в избытке, цены начнут падать.

«В текущем году мы планируем собрать по плодовым где то 350 тысяч тонн, и почти 80% из них будет яблоки. Этих объемов вполне достаточно. Как вы знаете по яблокам мы были и являемся немного импортозависимыми, но в 2024 году мы выйдем на полное самообеспечение», — говорит Айхан Султан заместитель директора департамента земледелия МСХ РК.