Недоедание и стресс делают детей инсулинозависимыми

12-летний Алексей Хромов инсулинозависимый.

Уровень гормона в крови у пациента с диабетом первого типа регулируется инъекциями. Колоть приходится во время каждого приёма пищи. И так уже год.

Татьяна Филиппова,жительница г. Шымкента

«Я за ним смотрю ночью в 12, 3, и 6 пишу сахар и измеряю его, потом меня контролирует врач, как я за ним смотрю, что я делаю правильно, а что нет и получаю от врача обучающую информацию и когда мы ложимся в больницу получаем лечение- электрофорез, массаж и получаем лекарство».

Сахарный диабет это хроническое эндокринологическое заболевание. Главную роль в развитии патологии играет инсулин –гормон поджелудочной железы, который отвечает за поддержание нормального уровня глюкозы в крови. Иногда, болезнь не вызывает характерных ярких признаков или родители путают симптомы с другими патологиями.

Мадияр Оскенбай, главный внештатный детский эндокринолог:

«Первые симптомы сахарного диабета заключаются в том, что ребенок теряет вес, пьет много воды, быстро утомляется, наблюдается частое мочеиспускание. При наблюдении таких симптомов родители проверяют детей на наличие гельминтов и теряют время. При появлении перечисленных симптомов нужно обратиться к врачу».

По словам эндокринологов, основная причина, по которой дети заболевают сахарным диабетом — неправильное питание, малоподвижный образ жизни и стресс.

Мадияр Оскенбай, главный внештатный детский эндокринолог:

«Заболевание молодеет. Сахарный диабет диагностируется у детей 2-3 лет. Поэтому я хочу сказать, что нужно внимательно следить за здоровьем ребенка, регулярно сдавать анализы, проверять уровень сахара в крови и посещать специалистов».

В 2022 году в Шымкентскую городскую клиническую детскую больницу службой скорой помощи было доставлено 149 детей с диагнозом сахарный диабет. 126 несовершеннолетних в критическом состоянии были госпитализированы в отделение реанимации. Медики призывают родителей уделять особое внимание ежедневному питанию и здоровью своих детей.