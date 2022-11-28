Ожирение и диабет грозят 28% казахстанцев

Трети казахстанцев грозят ожирение и диабет. Все из за того, что они ведут малоподвижный образ жизни. Такие исследования опубликовали австралийские ученые, это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения.

Ведь большинство граждан нашей страны не могут похвастаться тем, что соблюдают правильное питание. Еще меньше тех, кто занимается при этом спортом. А между тем даже умеренные физические нагрузки предотвращают десятки недугов. Что делать если вы сутками пропадаете в офисе и у вас нет времени на спортзал?

Казахстанские врачи бьют тревогу. Все чаще у пациентов, которые встают на весы, стали выявлять избыточную массу тела. Специалисты говорят, у каждой второй женщины старше 45 лет есть с десяток лишних килограммов. Состояние предожирения стали чаще выявлять у детей и подростков. А между тем, излишние жировые отложения могут привести к десятку разных заболеваний.

«Это может привести к таким опасным для жизни человека состояниям как атеросклероз, инфаркты, инсульты, гипертония, сахарный диабет, заболевания печени и почек», — говорит Шарипа Кожакова, заведующая отделением поликлиники №1.

Недавние исследования показали, что диабет и ожирение грозят 28% казахстанцев. Такие данные опубликовали австралийские ученые и Всемирная организация здравоохранения. Все из-за отсутствия физической активности. Ведь большинство из нас проводят целый день за компьютером, и только единицы находят в себе силы и мотивацию заниматься спортом. А между тем, для поддержания здоровья достаточно заниматься физической активностью по часу хотя бы три раза в неделю. Ну или делать утреннюю разминку.

«Если вы добавите в свою повседневную рутину хотя бы 15 минут зарядки ежедневной, то вы почувствуете, как вам станет легче. Потому что, в первую очередь, у вас начнется отток жидкости, потому что лимфа начнет активно работать, вы увидите первые изменения, и вам будет намного легче, и настроение у вас будет гораздо лучше», — говорит Сузана Усманова, фитнес-тренер.

А еще это избавит вас от проблем со здоровьем. Ежедневные короткие тренировки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака на 16-17%. Кроме того, они имеют накопительный эффект и положительно влияют на продолжительность жизни.

Если у вас неподвижная работа и вы постоянно находитесь за рабочим столом, специалисты рекомендуют делать регулярные десятиминутные перерывы. В это время можно прогуляться по офису или на улице, чтобы размять ноги. Разминку можно сделать и не отходя от рабочего стола. Начиная с головы, затем размять руки, и так до самых стоп. Это обеспечит приток кислорода к клеткам организма. И даже повысит работоспособность.