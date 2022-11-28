Хирурги Туркестанской области проводят сложнейшие операции пациентам с сахарным диабетом

15 лет назад у Тамары Нигембердиевой диагностировали сахарный диабет. В Центр диабетической стопы Туркестанской области жительница Кентау поступила с воспаленной раной на пальце ноги.

Из-за снижения чувствительности, которе свойственно при диабете, она не ощущала дискомфорт. 63- летняя женщина успела вовремя обратиться к специалистам и сохранить палец.

«Сейчас состояние хорошее, рана заживает, а приехала в очень плохом. Палец гноился, сейчас все хорошо, спасибо врачам», —говорит Тамара Нигембердиева, пациентка из города Кентау.

Синдром диабетической стопы — одно из наиболее грозных осложнений сахарного диабета. Недуг возникает у 80% больных спустя 15–20 лет после начала болезни и чаще всего из-за несвоевременного обращения к врачам заканчивается ампутацией конечностей.

«Бывает, что пациенты боятся обратиться к врачам на фоне сахарного диабета, они слышат со стороны, что если обратишься в стационар, то ногу отрежут, в связи с этим многие пациенты занимаются самолечением, обращаются к знахарям и теряют время», — рассказывает Хаваз Саидов, заведующий отделением диабетической стопы при ОКБ.

Для раннего выявления поражения нижних конечностей при сахарном диабете специалисты рекомендуют регулярно проводить осмотр ног. Обращать внимание на цвет кожи, наличие отеков, язвенных дефектов и состояние ногтей, особенно в межпальцевых промежутках. При обнаружении каких-либо изменений необходимо обратиться к врачу.

Хаваз Саидов, заведующий отделением диабетической стопы при ОКБ:

«Это заболевание связано с нарушением нервной системы, нарушением кровоснабжением нижних конечностей. Часто бывает, что пациенты надевают обувь или наступят на какой-нибудь предмет, они не чувствуют, поэтому необходим ежедневный осмотр».

Полного излечения от диабета врачи пока обещать не могут, но пациенты могут значительно улучшить течение болезни: отказаться от вредных привычек, соблюдать диету, контролировать вес, заниматься умеренными физическими нагрузками и регулярно проходить обследования.