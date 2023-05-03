Опасное соседство: жители микрорайона Маятас против строительства новой электростанции

В Шымкенте разразился скандал вокруг еще не построенной парогазовой станции для выработки электроэнергии.

Жители микрорайона Маятас и прилегающего к городу Толебийского района оказались категорически против нового объекта. Они опасаются, что его появление приведет к экологической катастрофе из-за использования химреагентов. По словам сельчан, они устали от соседства с другими заводами, если рядом откроют ещё один, они попросто задохнутся.

Алия Иманьекова, жительница микрорайона Маятас:

«Что меня беспокоит, так это то, чтобы в Маятасе хоть немного свежий воздух был. Из-за того, что рядом с нами нефтеперегонный и битумный заводы, у многих женщин случаются выкидыши, умирают молодые парни, многие умирают от диабета».

Воду для проекта планируют брать в Бадамском водохранилище. Авторы проекта не скрывают, для этого планируют углубить дно водоема и увеличить его объем за счет горных рек. Однако, по словам местных жителей, они не увидели документов, объясняющих, куда дальше пойдет эта вода. К тому же строительство станции здесь не единственная проблема. Для возведения нового объекта подрядчики приобрели около ста гектаров сельской земли. Люди также опасаются, что им теперь негде будет пасти скот.

Туймебай Базаров, житель микрорайона Маятас:

«Какие химические вещества только не добавляют в парогенератор для получения пара. 70% этого пара распространяется в воздухе. 70% пара, рассеянного в воздухе, снова становится облаком над нами. После того, как оно становится облаком, оно обратно выпадает на землю в виде осадков. Вот тогда-то оно и сожжёт всю жатву и растительность».

Нурхан Иманбеков, житель микрорайона Маятас:

«В Бадаме 65 миллионов кубометров воды. Мы проживаем в сейсмоопасном регионе. Но они ничего не объясняют, не показывают исследований. Если вдруг землетрясение произойдет и плотину прорвет, что будет? Авария на самой установке? Или вся эта вода вообще и Шымкент, и Толебийский район смоет?».

Чиновники в свою очередь уверяют, что проект стоимостью 600 миллиардов тенге для региона крайне необходим. Он должен решить проблему и нехватки электроэнергии, и создать много новых рабочих мест. По данным местных властей, никакого вреда для жителей от электростанции нет.

Нияз Мусатаев, заместитель руководителя ТОО «ПГУ Туркестан»:

«Этот проект сейчас находится на экспертизе, в том числе — экологической. Ее результаты станут известны 15 мая. Если будут противоправные действия с нашей стороны, государства, по решению суда все либо прекратится, либо нет».

Хотя результатов экологической экспертизы пока нет, ответственные за строительство заявляют, что по плану объект должны сдать к концу 2025 года. Люди отказываются верить чиновникам и потребовали подтвердить чистоту проекта документально. Поэтому около 50 тысяч жителей планируют собрать подписи под петицией против строительства.