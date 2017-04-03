Канализационные стоки шымкентского микрорайона «Маятас» стекают в реку Бадам

Жители многоэтажек микрорайона «Маятас» устали от бездействия местной исполнительной власти. В момент обращения в СМИ маятасцы уже трое суток сидели без питьевой воды. Жители вынуждены были брать воду в реке Бадам, куда, в свою очередь, стекают все канализационные отходы жилых домов…

В последний раз звук работающих насосов, откачивающих нечистоты, жители многоэтажек слышали лет 15 назад. По крайней мере, так они утверждают. И причина отключения питьевой воды у жильцов своя. Но обо всем по-порядку.

Мать двоих детей Дильбар Ниязова, как и сотни других жителей микрорайона «Маятас», ежедневно вынуждена носить питьевую воду из ближайшего родника, расположенного у берегов реки Бадам. К большому счастью Дильбар, сегодня у родника не многолюдно.

«Ночью дождик был, к роднику даже подобраться не можем. Кружечку берем и набираем воду в ведро», — говорит Дильбар Ниязова.

Такие муки, по словам местных жителей, с отсутствием чистой питьевой воды продолжаются на протяжении трех суток.

«Мы относимся к городу Шымкент сейчас. Из Ленгера наших водоканальщиков уволили, перешли они в Шымкент на баланс. Но, до сих пор до конца их принять не могут, ребята зарплату уже восьмой месяц, оказывается, не получают. И у нас теперь на три дня отключили воду, за то, что им не дали зарплату…», — говорит местная жительница.

С такой несправедливостью жители «Маятаса» не согласны. И по тому горожане начали стучаться во все инстанции. Вопрос об отсутствии воды встал на второй план. Неравнодушные жильцы многоэтажек даже готовы были потерпеть, главное, чтобы мастера получили зарплату.

На встречу с недовольными жителями многоэтажки и работниками водозаборного сооружения приехал руководитель отдела ЖКХ.

«Постановление вышло, теперь мы вас уже приняли на баланс ЖКХ. Сейчас мы с операторами решим вопрос по поводу заработной платы», — сказал Талгат Касымбеков, руководитель отдела ЖКХ Шымкента.

А причина отсутствия воды оказалась совсем не в выдаче зарплаты, а с аварийной ситуацией на линии.

«По факту мы проводили ремонтные работы в районе села Шаттык. Ну, а жителям микрорайона «Маятас» мы сказали, что нам не платят заработную плату. Чтобы они не надоедали нам. Мы ремонтные работы проводили на протяжении суток», — говорит оператор водозаборного сооружения.

И тут вспомнили о канализации. Канализационные стоки многоэтажных домов пробиваются сквозь люки и стекают прямиком на детскую игровую и спортивную площадку. По словам властей, эти вопросы будут решены в кратчайшее время.

«О проблемах в «Маятасе» мы знаем, и они находятся под контролем акима города. Со дня присоединения данного населенного пункта к городу прошло два года. И сегодня мы уже подготовили ПСД на ремонт местного водозаборного сооружения и канализационной системы. Проект находится на рассмотрении государственной экспертной комиссии. В мае мы ожидаем получить результаты и после чего будет рассматриваться вопрос о выделении бюджетных средств», — сказал Талгат Касымбеков, руководитель отдела ЖКХ Шымкента.

Питьевую воду после беседы с руководством отдела ЖКХ все же подключили. А пока власти города рассматривают вопрос по выделению средств на ремонтные работы. Основные канализационные стоки стекают прямиком в реку Бадам. Сегодня помпа, да и само здание, где расположены насосы, пришли в негодность.

Бахром Абдуллаев