Память сквозь время… Сабир Айтхожин

Беспрецедентный по своему масштабу и методичной жестокости механизм, государственная машина репрессий и уничтожения лучших людей общества – интеллигентов, профессионалов, блестящих руководителей, просветителей, лидеров и просто добросовестных работников – обыкновенных людей…

Сабир Айтхожин – один из них, кого не пощадила государственная машина, перемоловшая в своих жерновах семьи, судьбы, планы, счастье… Он мог бы стать одним из тех, кого называли надеждой нации, опорой и защитой семьи, человеком с высокой гражданской позицией. Его забрали, когда его старшей дочери едва исполнилось двенадцать, младшей – меньше года, а сын – четырехлетний мальчик… Раздавленная горем супруга Гайникамал, разбитые и уничтоженные арестом семьи ее ближайших родных Сыргабековых – сестры Бибижамал и ее супруга Нигмета, одного из прогрессивных деятелей Акмолинской области.

Сабир Айтхожин был репрессирован и погиб в 1938 году. Но его жена нашла в себе силы жить: ради детей и их будущего, ради честного имени семьи! Что пришлось пережить им, как и тысячам таких семей… Об этом написаны сотни книг, поставлен не один десяток фильмов – они есть, смотрите их, читайте! Поколения, идущие после них, чью жизнь они защитили своей гибелью, – мы должны это знать!..

Дети Сабира Айтхожина и Гайникамал выросли и каждый день в своей жизни доказывали всем и себе, что их отец был и остался человеком с чистой совестью и незапятнанной душой.

Старшая дочь Сауле Сабировна, войдя с замужеством в большой славный клан Бегишевых, создала с супругом замечательную семью. Они добросовестно трудились и вырастили четверых трудолюбивых, порядочных сыновей.

Младшая дочь Айша, выбрав, как и отец, учительскую стезю, давала знания и выпустила не одну сотню учеников. Айша Сабировна и ее супруг, врач Самат Бектемисов, вырастили троих детей. Взрастили их в атмосфере любви и взаимопонимания. И каждый день они проживали с мыслями о самых близких: об отце и дядях, прививая детям почитание и уважение к дорогим людям, с кем жестоко разлучила судьба…

А мальчик вырос – тот самый сын. Эмиль Сабирович Айтхожин окончил Московский институт, стал одним из первых казахстанских физиков-ядерщиков, стоявших у истоков создания Казахского института ядерной физики. Профессор, в свое время член-корреспондент Академии наук, он никогда не забывал отца, пробивая в жизни свой нелегкий путь.

Сын «врага народа» – эта отметина довлела над ним много лет… Преодолев все трудности, добившись блестящих успехов в учебе и работе, он вырастил в своей семье хороших, добрых детей: дочь и сына – математика и врача.

Сауле, Эмиль и Айша – сестры и брат – они всегда были вместе, хотя с годами стали жить в разных городах…

Как только повеял ветер перемен, и появилась возможность открыть архивы, Эмиль Сабирович начал кропотливую работу по поиску документов об отце и установлению вех его короткого, но яркого жизненного пути. После нескольких лет поисков, десятков запросов, отписок, слепой информации отец был найден!

Репрессирован в 1937 году. Расстрелян 19 февраля 1938-го. Реабилитирован в 1958 году. Это трагедия нашей семьи Бегишевых – семьи моего дорогого супруга Марата Халитовича, кому Айтхожин Сабир приходился дедом, отцом матери. Трагедия и вечная память!

Мемориал «Касирет» – место, куда мы ходим поклониться и почтить память нашего славного предка и сотен таких же, безвинно погибших в годы репрессий сталинского режима.

Мы живем в интересное, активное и непростое время. Пусть те страшные страницы истории останутся только в архивах и памяти народа. Надо всем любить нашу Родину – тебе, мне, нам. Тогда мы сможем многое сделать!

Наталья БЕГИШЕВА, врач

Справочно: Сабир Айтхожин. Годы жизни: 29 марта 1895 г.-19 февраля 1938 г. (42 года).

* Место рождения: бывшая Акмолинская губерния, Кокшетауский уезд, Энбекшельдерский район, аул №4.

* Племя – аргын, происходит от рода атыгай.

* Место смерти – город Чимкент.

* В 1919 году после окончания медресе «Галия» в городе Уфе работал инструктором в отделах народного образования в Кокшетау, Омбы, Орынбор.

* Один из первых казахских журналистов.

* В 1920 году участвовал в работе Всероссийского национального конгресса, проходившего в Москве. Редактор газеты «Кедей оси» в Омске. В 1921-1922 годах работал заведующим орготделом Акмолинского райкома РКП. В 1922-1925 годах возглавлял редакцию газеты «Бостандык туы» Петропавловского госкомитета.

* В январе 1925 года был делегатом 4-го Всекиргизского съезда Советов, проходившего в Оренбурге. С 1925 года жил в Алма-Ате и работал главным редактором газеты «Тилши» («Жетысу»). Он также был председателем профсоюза «Косши». Избирался членом бюро Жетысуского обкома КПСС, был делегатом четырех областных партийных конференций.

* В 1927 году избран делегатом 4-го съезда Советов КазАКССР, кандидатом в члены Каз ОАК.

* В 1931 году работал ответственным секретарем Совета Халкома КазАКСР, а затем куратором дела.

* В 1935 году делегат сессии КазССР, посвященной 15-летию Казахской ССР.

* В 1936 году Айтхожин работал начальником районного отдела образования в Мирзояне (ныне Тараз), 2 октября 1937 года был арестован Мирзоянским РО НКВД.

* Осудивший орган: военная коллегия Верховного суда СССР. Статьи: 58-7, 58-8, 58-11

УК РСФСР. Дата вынесения приговора: 19 февраля 1938 года.

* Приговор: высшая мера наказания (ВМН). Расстрелян 19 февраля 1938 года.

* Айтхожин Сабир был оправдан в 1957 году.

* Дата и орган прекращения дела: 3 декабря 1957 года, военная коллегия Верховного суда СССР.

* Причина прекращения дела: за отсутствием преступления.

* Источники данных: МВД Республики Казахстан.