Место скорби

В День памяти жертв политических репрессий есть смысл напомнить, что в Шымкенте в местечке Лисья балка на территории мемориального комплекса «Қасiрет» начато сооружение православного храма.

Хронология

Четыре года назад, 3 мая 2021 года, на территории мемориала «Қасірет» был открыт монумент в виде креста-памятника с памятными плитами. Освятил его митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Тогда на освящении владыка Александр сказал: «Наш священный долг – беречь и передавать следующим поколениям память о подвигах новомучеников и исповедников, прославлять их мужество и стойкость, вдохновляться твердостью их веры, свидетельствовать о том, что они – слава и красота православной церкви».

В тот день митрополит добавил, что освящение мемориала на месте, «откуда взошли на небо тысячи и тысячи архипастырей и священников, монашествующих и мирян», является частью «этой священной миссии».

Глава Митрополичьего округа выразил надежду, что пример новомучеников поможет нынешним христианам «хранить в своем сердце верность православию, исповедовать и дерзновенно проповедовать ближним и дальним Христа Распятого и тридневно Воскресшего».

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр отметил, что Лисья балка – это священное место для последователей всех традиционных конфессий Казахстана, так как здесь мученическую кончину приняли люди разных вер: православные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи и буддисты.

Владыка поблагодарил власти Шымкента за разрешение установить монумент и благоустроить вокруг него территорию.

Спустя четыре года, 11 мая 2025 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Лисьей балке – месте страдальческой кончины бесчисленного множества православных архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян – Глава Казахстанского Митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил чин освящения креста и закладного камня в основание строительства мемориальной часовни в честь новомучеников Чимкентских.

Инициатива возведения мемориального храма в Лисьей балке принадлежит Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ссылать духовенство в Чимкент начали в 1933 году. Как пишет иерей Виктор Архипкин, изучавший дела новомучеников Чимкентских, на юг КазССР священников и монахов «переводили из других лагерей якобы

«по состоянию здоровья». Репрессированные принадлежали в основном к духовенству высшей иерархии из районов Центральной России. Южный Казахстан, как правило, не был первым местом их ссылки. В те дни глубоко провинциальный, тихий южный город приветливо принял ссыльных, но все изменилось летом 1937-го…

Печально известная на весь мир Лисья балка стала местом расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан. Среди них выдающиеся духовные деятели прошлого века – митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Евгений (Кобранов), многие другие известные архипастыри, пастыри и бесчисленное множество простых верующих.

В июне 1937 года Южно-Казахстанское областное управление НКВД завело печально знаменитое дело за номером 723 «Об организации контрреволюционного центра церковников». По делу №723 с июня 1937-го было расстреляно как минимум 64 человека: монахов, священников, мирян. В 1958 году

12 из 64-х будут реабилитированы постановлением президиума Южно-Казахстанского областного суда. Остальным обвиняемым оправдательный приговор вынесли только в 1991 году.

Патриарх Кирилл, хорошо знающий историю гонений на православие, в ходе официальной встречи c председателем Сената Парламента РК Мауленом Сагатхановичем Ашимбаевым, состоявшейся 22 ноября 2024 года, предложил воздвигнуть в Лисьей балке, находящейся на нынешней территории Шымкента, храм-памятник. Создание памятной часовни послужит делу увековечивания памяти православных иерархов, священнослужителей и мирян, пострадавших за веру на территории современного Южного Казахстана в ХХ столетии.

Решение о расстреле принимала «особая тройка».

В ЮКО управлении НКВД эту «особую тройку» возглавлял капитан госбезопасности Б.Я. Кальнинг, сначала он был в должности первого заместителя начальника управления, а потом дослужился до и.о. начальника управления.

Интересно, что в апреле 1939 года Борис Яковлевич Кальнинг сам был арестован, а в ноябре 1939-го Военным трибуналом войск НКВД КазССР приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей

по ст. 193-17 «б» – «Воинские должностные преступления: злоупотребление властью при наличии особо отягчающих обстоятельств». Палача отправили в «Карлаг», дальнейшая его судьба неизвестна.

Президент в курсе

Проект возведения мемориальной часовни рассмотрел Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Изучив вопрос, он одобрил создание в Лисьей балке двух религиозных мемориалов: православной часовни и мусульманской мечети, поскольку в этом месте нашли последнее упокоение невинно убиенные представители двух ведущих традиционных казахстанских конфессий – ислама и православия.

За чином освящения креста и закладного камня в основание храма молились управляющий Чимкентской епархией епископ Чимкентский и Туркестанский Хрисанф, викарий Астанайской епархии епископ Талдыкорганский Клавдиан, клирики Чимкентской епархии, духовенство, прибывшее с владыкой митрополитом из Алматы, и православные жители Шымкента.

На закладке мемориального храма присутствовал руководитель городского управления по делам религий Бахтияр Альтаевич Онербаев.

Слово поучения

Перед началом освящения митрополит Александр обратился к собравшимся со словом поучения, после чего была оглашена грамота об освящении креста и закладного камня, подписанная владыкой митрополитом и архипастырями. Документ был помещен в металлическую капсулу и заложен в особую нишу в фундамент строящегося храма.

После уставных молитв глава Митрополичьего округа окропил крест, камень и участников богослужения святой водой. Было провозглашено многолетие предстоятелю русской православной церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу; главе, преосвященным архипастырям, духовенству, монашествующим и богоспасаемой пастве Казахстанского Митрополичьего округа; Президенту, властям, воинству и всему народу Казахстана.

Всем миром!

Храм будет созидаться на средства благотворителей и добровольные пожертвования верующих.

«Преосвященные владыки! Всечестные отцы! Дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня мы с вами участвуем в духовном и исторически значимом событии: освящается крест и закладывается краеугольный камень в основание возведения памятного храма в честь новомучеников Чимкентских. В светлые дни празднования Воскресения Христова, когда небо и земля, ангелы и люди ликуют о победе Господа над грехом, проклятием и смертью, в Лисьей балке по благословению Святейшего Патриарха Кирилла полагается начало строительству мемориальной часовни в память всех тех, кто невинно пострадал в этом месте за Божию правду, за проповедь Евангелия, за веру в Бога.

Инициатива возведения памятного храма, предложенная предстоятелем нашей церкви, получила одобрение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. На воплощение в жизнь предложенного проекта свое доброе согласие дали власти города Шымкента. Пользуясь возможностью, произношу слова сердечной признательности и благодарности в адрес Главы государства, который совсем недавно, накануне праздника Святой Пасхи, во время нашей с ним встречи в очередной раз отметил значительный вклад православной церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны. Выражаю надежду на благородную поддержку местного городского руководства.

Возведения мемориального храма на месте мученической кончины и погребения бесчисленного множества людей ждали и продолжают ждать огромное число их родственников. С ходатайствами о создании памятной часовни в печально известной на весь мир Лисьей балке обращались потомки пострадавших не только из Казахстана, но из стран ближнего и дальнего зарубежья – из России, Украины, Беларуси, Молдавии, Грузии, США, Германии, Италии, Бразилии, Аргентины и других государств. Наш с вами священный долг сделать все возможное, чтобы увековечить их память в мемориальном храме, мы будем прославлять новомучеников и молитвенно вспоминать невинных страдальцев.

Господь явил нам «преизобильное богатство благодати Своей» (Еф. 2:7), даровав возможность быть участниками этого священного действия, полагающего начало большой работе по созиданию святыни. Если Творцу будет угодно и мы с вами проявим усердие, трудолюбие, то еще один храм украсит собой благословенную казахстанскую землю. Невозможно переоценить значение храма, который святые отцы и учителя церкви назвали «Небом на земле», в жизни православного христианина.

Под его сводами совершается святейшая Евхаристия – приносится бескровная жертва «за жизнь мира» (Ин. 6:51). Пусть новый храм, посвященный новомученикам Христовым, станет настоящим украшением этого благодатного края и зримым свидетельством силы и славы Божией, распростертого над всеми нами материнского покрова царицы Небесной, молитвенного заступления святых, просиявших на нашей земле. Все мы с нетерпением ожидаем, что этот храм освятит предстоятель нашей церкви Святейший Патриарх Кирилл, который посетит Казахстан в сентябре этого года по приглашению Главы нашего государства», – сказал митрополит Александр на закладке храма во имя новомучеников Чимкентских.

Пожертвования. КУДА?

Станьте частью великого дела

Да, именно так, земляки, станьте частью великого дела – постройте ХРАМ!

Каждому из нас стоит пожертвовать часть своих средств на строительство ТАКОГО православного храма. Он станет местом для молитвы и укрепления духа. Ваша и наша щедрость помогут воплотить в жизнь мечту целого сообщества. Души убиенных и похороненных в Лисьей балке людей нуждаются в наших молитвах.

Этот ХРАМ особенный. Он не только про общение с Богом и обретение внутреннего покоя и гармонии. Он для создания места для богослужений. Это духовная забота о будущих поколениях. Это способ сохранения традиций и веры нашего народа.

Каждый из нас может помочь в строительстве, сделав добровольный взнос на расчетный счет Чимкентской епархии. Ваше пожертвование пойдет на покупку строительных материалов, проведение работ, благоустройство территории храма.

Вы можете перевести деньги на счет Чимкентской епархии или сделать пожертвование на месте в Свято-Никольском Кафедральном соборе по улице Туркестанской в Шымкенте.

Строительство этого православного храма на территории мемориального комплекса «Қасірет» призвано объединить людей и создать единое пространство для молитвы и созерцания. Поддерживая это строительство, мы заботимся о сохранении глубинных традиций и культурных ценностей. Каждый тенге, внесенный в копилку, принесет радость и благодарность в сердца людей, которые будут приходить в этот храм.

Уважаемые земляки! Присоединяйтесь к благотворительным усилиям и внесите свой посильный вклад в строительство храма!

Построим храм вместе!

Подготовила Фарида Шарафутдинова