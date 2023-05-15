По ту сторону войны: фрагменты из последних месяцев жизни шымкентцев

Казалось, уже неминуемая Победа сразу же станет точкой отсчета, началом мирной, благополучной, сытной жизни. Ведь на ее алтарь положены миллионы жизней…

8. В честь 27-й годовщины Красной Армии была организована встреча инвалидов Отечественной войны с активом предприятия, где по приказу отмечена помощь в количестве 110 рублей.

V. Роздано 363 метров ткани, из остальной ткани в цеху ширпотреба изготовляются готовая одежда и белье, предназначенные для раздачи семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны.

III. Отработано работниками комбината в выходной день, что дало продукцию – 735 метров ткани и по наряду получили 500 метров ткани, всего 1 235 метров ткани.

I. Проведение месячника. Для успешного проведения данного мероприятия на фабриках были проведены общие собрания, где конкретно намечен план работы: 1. Сбор вещей; 2. Вязка одежды из отходов производства; 3. Денежные отчисления; 4. Выработка ткани в сверхурочное время.

На период первого квартала по оказанию помощи семьям фронтовиков и инвалидов Отечественной войны была произведена следующая работа:

При взятии на учет производится обследование на дому с составлением акта.

В справке подробно, можно сказать, дотошно, указано: «На текстильном комбинате на учете состоят 147 человек из семей военнослужащих и 18 инвалидов Отечественной войны.

Да, по законам военного времени подобные приказы выполнялись четко, быстро и безоговорочно. Это хорошо видно на примере справки в военный отдел Чимкентского горкома КП(б)К «Оказание помощи семьям фронтовиков на текстильном комбинате за первый квартал 1945 года».

ПРИМЕЧАНИЕ: все более характерные жалобы необходимо проверять на месте, побывать на дому, подробно поговорить».

2. Нет ли таких случаев, когда месяцами не рассматриваются, заполняются различными резолюциями и механически рассылаются из одной организации в другую без последующего контроля за их разрешением.

2. Нет ли утерь жалоб. Как они регистрируются, дают ли своевременно ответы.

Не предоставляют работы, не помогают им в обеспечении топливом, не принимают детей в детские дошкольные учреждения. Есть ли такие случаи, когда семьи живут в не приспособленных для жизни помещениях.

2. Есть ли случаи на предприятиях, когда руководители снимают с работы членов семьи военнослужащих, не предоставляют им работы (факты и фамилии руководителей).

«1. Проверить по документам, что получено, как и что выдано. Чья на это есть санкция. Сходятся ли расход с приходом.

В городском военном отделе ГК КП(б)К была подготовлена «Инструкция по проверке организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих».

Вышеупомянутые семьи отделом гособеспечения обследованы. Установлено, что данные семьи относятся к разряду остронуждающихся, которым необходимо оказать материальную помощь, так как большее количество данных семей – учащиеся, поэтому отдел гособеспечения ходатайствует о выделении мануфактуры из фонда республики, находящегося на базе облторга города Чимкента».

«В отделе гособеспечения города Чимкента состоят на учете 759 семей – 2 277 человек, мужья и отцы которых погибли на фронтах Отечественной войны, защищая Родину. 358 семей, мужьями которых присланы письма через приемные тов. КАЛИНИНА, тов. СТАЛИНА (относящиеся к разряду жалобщиков), 185 сирот – матери умерли, отцы погибли на фронтах и пропавшие без вести, находящиеся под опекунством.

…В апреле 1945 года зав. военным отделом Чимкентского горкома партии Шевцов и зав. отделом гособеспечения и трудоустройства семей военнослужащих Агиенко отчитываются сразу перед двумя ведомствами – военным и торговым отделами ЦК Компартии Казахстана:

Не хватало элементарного: мыла, продуктов, стройматериалов, одежды и обуви. Людей поддерживала, давала силы жить надежда на светлое будущее, на то, что все потихоньку наладится, отстроится, и жизнь пойдет своим размеренным, мирным чередом.

Увы, трудности продолжались. Немало их было не только на фронте, но и в тылу…

Красноречивая справка. Вот только одна эта вышеприведенная справка о многом говорит: очень красноречивая. Она – показатель максимальной отдачи, поддержки и участия людских сердец. Обратите внимание на все пункты. Во-первых, люди сами собрали вещи, сами связали одежду из отходов производства. К слову, заметили 3, 4 и 8 позиции в справке: «3. Юбки дамские из ровн…2 шт. (связаны сотрудн.)» и «Кофты дамские из ровн…», «Детские рейтузы из ровн…»? Я все думала, что означает это «ровн.»? Еще и «связано сотрудн.» За разъяснениями даже обратилась к экс-директору нашей легендарной фабрики «Восход» Галине Байгариной. Уж она-то должна знать все про это «ровн.». И не ошиблась! Галина Абдулажановна объяснила, что «ровн.» – это ровница – полуфабрикат прядильного производства, из которого изготовляется пряжа. Промежуточный продукт между лентой и пряжей. Вот из нее-то в годы войны наши чимкентские женщины вязали одежду. Находили выход из положения. Лишнего метра ткани в то время не было! Все шло, действительно, «для фронта, для Победы». А еще люди отрабатывали в сверхурочное время, а потом и в выходные. Собирали деньги. И отдельно дирекция выделила фонды. Постарались на славу! От души. Спустя почти 80 лет стоит поблагодарить их за такой вклад, за такое милосердное отношение к инвалидам войны и семьям военнослужащих.

Пирог – в подарок! Если на текстиль-комбинате на учете состояли в общей сложности 165 опекаемых, то на Чимкентском хлеб-комбинате – всего два. В справке в военный отдел горкома КП(б)К сказано (стилистика сохранена): «Информация тов. Морозовой о работе с инвалидами Отечественной войны за 1944 год, прикрепленных к комбинату. Прикреплено к Чимкентскому хлебокомбинату два инвалида Отечественной войны: товарищ КУРГАЛИН и товарищ ЛУКИН. В августе месяце т. Кургалину был выдан сухой паек через столовую, выписано 0,5 тонны угля. Муки было выдано 15 кг, 10 яиц, 1 кг сала, 2 кг растительного масла, 2 булки хлеба каждую неделю, выдано со склада три полотняных мешка для его нужд. В сентябре месяце выдано 15 кг муки, 2 кг масла, 2 пары нижнего белья. В октябре месяце также обеспечили питанием, сделан ватный матрас. В ноябре также завезли 15 кг муки, 1 кг мяса, 0,5 кг сала, масло растительное. К празднованию Октябрьской годовщины был выдан белый пирог, конфекты и пряники. 28/XI- 44 г. товарищу Кургалину было завезено 15 кг муки, 2 кг масла и 2 полотняных мешка. Теплое одеяло заказанное. Тов. Лукину за время с июля по декабрь нами куплены пара нижнего белья, брюки и гимнастерка, один ватный матрац, ботинки, ежедневно пользуется бесплатными обедами. В выходные дни давали яички и сало из подсобного хозяйства, а также овощи: огурцы, дыни, арбузы и помидоры. Подпись: Морозова. 29/XI-44 г.»

Если относительно здоровые люди в войну испытывали жесточайшие лишения и нужду, то, представьте себе, как непросто, да что там – тяжко было выживать инвалидам войны. Среди архивных бумаг обратило на себя внимание заявление Мурдухаева. Во-первых, тем, что оно было не рукописным, а отпечатано на печатной машинке; во-вторых, адресовано было не в райком или горком, а самому Всесоюзному старосте! «ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Тов. Михаилу Ивановичу КАЛИНИНУ от инвалида Отечественной войны 1 группы МУРДУХАЕВА МИХАИЛА ИСАКОВИЧА, проживающего: Южно-Каз. обл., гор. Чимкент по улице МИЛИЦЕЙСКОЙ, №4 ЗАЯВЛЕНИЕ. Прошу Вас помочь мне, инвалиду Отечественной войны 1 группы. Неоднократно я обращался к Вам с просьбой, а также в горсобесе все пороги обил и ничего (никакого) толку не добился. Обращался к Вам: проходил я четвертую войну, то есть был в боях в МНР, в освобождении Украины, Белоруссии, был и в Финскую войну, и вот в Отечественную войну с самого начала добровольцем поехал, был семь раз ранен, четыре раза легко и три раза тяжело. Служил в рядах РККА беспрерывно с 1938 года мая по 1944 год марта. Вернулся с фронта Отечественной войны к семье и не имею возможности существовать. Конкретно обращался с просьбой последний раз. Больше силы не имею ходить и быть как нищий. Дайте мне топливо на зиму, нижнее и верхнее белье из теплой одежды и также на питание. Снабдите хотя бы тем, что отпускает Правительство для инвалидов Отечественной войны. Приходили ко мне на квартиру представители Горсобеса и из военного отдела. Результата никакого не имею. Прошу дать мне ответ по данному заявлению. Пишу в трех экземплярах: 1. Председателю Верховного Совета СССР М. И. Калинину. 2. Военному отделу обкома КП(б)К. 3. Военному отделу горкома КП(б)К Шевцову. Ответ жду в кратчайший срок. К сему подписываюсь, инвалид Отечественной войны 1 группы МУРДУХАЕВ МИХАИЛ ИСАКОВИЧ. 12/I-45 г.» На заявлении инвалида резолюция о прикреплении его к одному из предприятий города. По справке об оказанной помощи, подписанной директором управления «Текстильстрой» Бученко и главбухом Сластионовой, видно, как помогли Михаилу Исаковичу. «СПРАВКА об оказании помощи инвалиду Отечественной войны 1 группы тов. Мурдухаеву с августа месяца по I/I-45 г. 1. Бязь – 6 метров. 2. Бязь – 3 метра. 3. Простынь – 1 шт. 4. Полотенце – 4 шт. 5. Телогрейка – 1 шт. 6. Костюм – 1 шт. 7. Уголь – 400 кг. Продтовары на август: 1. Колбаса – 0,9. 2. Крупа – 1,00. 3. Масло сл. – 0,4. 4. Помидоры – 3,0. 5. Виноград – 1,0. Сентябрь 1. Колбаса – 1,080. 2. Крупа – 1,200. 3. Масло сл. – 0,400. Октябрь 1. Мясо – 1,800. 2. Вермишель – 1,200. 3. Масло сл. – 0,400. Декабрь 1. Колбаса – 1,080. 2. Крупа – 1,200. 3. Масло сл. – 0,400». Почему-то в этой справке не указан ноябрь. Может, поэтому фронтовик обиделся, да и накатал жалобу самому Калинину? А иначе заявление фронтовика не стыкуется со справкой дирекции «Текстильстроя». А может, просто дело в характере ветерана. Кто знает… Не нам судить.

Исподнее – и то через горком Вот типичное заявление инвалида-фронтовика, которое дает представление о том, каким образом в то время обзаводились одеждой, в данном случае – бельем: «Зав. военным отделом горкома КП(б)К от Земцова А. М. ЗАЯВЛЕНИЕ. Убедительно прошу вас дать указание комиссии инвалидов Отечественной войны, нач. сбыта о выдаче мне спецталона на одну пару тельного белья, в чем остро нуждаюсь. Прошу моей просьбе не отказать. 5/XI.1944 г.». Бедный фронтовик. Горком партии, комиссия, отдел сбыта, спецталон… И все эти хлопоты для того, чтобы инвалиду получить ОДНУ пару тельного белья. До меня не сразу дошло слово «тельного». Разглядывая его рукописное заявление, думала, может, постельного? Переслала копию документа дочери. Нет, все-таки «тельного». Она же и прислала справку, что, согласно современному толковому словарю русского языка Ефремовой, слово «тельный» означает носимый непосредственно на теле. А может, Земцов был моряком и носил когда-то тельняшку, отсюда и слово «тельное»? Ну, это так, мысли вслух.

Эх, валенки… Похожая проблема, но на этот раз – валенки. В горком партии к председателю комиссии по оказанию помощи фронтовикам тов. Рачкову обратился инвалид Отечественной войны Карымов Н. Ж. «Заявление. Я, Карымов Н. Ж., инвалид Отечественной войны, кандидат в члены КП(Б)К, работаю в облоно завспецчастью уже 9 месяцев. По месту работы меня обеспечили квартирой и постельной принадлежностью, а в остальном ничем не могут помочь. Сейчас я особенно страдаю от мороза, ибо мои конечности пострадали в момент ранения зимой, пришлось ползти 6 км. Ввиду этого мне необходимы валенки, но приобрести последние я совершенно не имею возможности. Поэтому я убедительно прошу помочь мне в этом деле. Кроме этого, у меня были сильно простужены правая часть лица – зубы, в момент ползания. Вчера на дежурстве по облоно я весь вечер лежал больной от ног и до зубов. Об этом знают в облоно. Прошу не отказать в моей просьбе. 16/XII-44 г.». За своего коллегу заступились и в месткоме облоно. Председатель месткома Салимзянова ставит в известность секретаря горкома партии по кадрам тов. Рычкова: «При этом облоно сообщает, что у нас в аппарате работает один инвалид Отечественной войны рядового состава тов. Карымов Н. Ж., который особенно нуждается в теплой обуви, так как, кроме ранения, у него обморожены конечности ног, ввиду чего он очень страдает, не имея возможности приобрести валенки». Еще одна подобная просьба. Инвалид Отечественной войны, орденоносец Волошин просит тот же Чимкентский горком вот о чем: «Прошу выдать мне пару обуви, так как я крайне нуждаюсь и не имею буквально в чем ходить – прошу не отказать в моей просьбе. Волошин. Мой адрес: ул. Туркестанская, 137. 1945 год». Вашей сестре оказана помощь Немало в госархиве сохранилось писем с фронта, в которых рядовые и офицеры обращаются с просьбами в райком или горком партии с просьбой облегчить участь их родных, находившихся в эвакуации в Чимкенте. В прошлом номере уже упоминались военнослужащие А. Игнатьев, В. Шаповалов, А. Самченко. Теперь у нас на очереди майор Вишецкий М. Ровно через три года после начала войны – 22 июля 1944 года он просит партийные органы Чимкента помочь членам его семьи – сестре Гольдштейн А. с детьми, его матери-инвалиду Вишецкой и еще одной сестре, жаль, фамилия неразборчиво написана – вроде «…Ингецкой Ф. Ю.». Его близкие находились в Чимкенте в крайне затруднительном положении, бедствовали, по словам Вишецкого, «страдали». На заявлении майора стоит резолюция: выяснить, проверить, встретиться, принять меры и т.д. Просматриваю документ – ответ майору Вышецкому – и, о ужас, дата – май 1945 года. Прошел год и два месяца! Зав. военным отделом КП(б)К тов. Шевцов пишет в письме: «Полевая почта 44080, майору Вишецкому. Получив Ваше письмо, направленное на имя секретаря Чимкентского горкома КП(б)К по вопросу оказания материальной помощи вашей сестре, работающей в Горпищекомбинате Гольдштейн А., военный отдел Чимкентского КП(б)К сообщает, что Вашей сестре по месту работы оказана следующая помощь: выданы детский костюм, берет, полушубок, телогрейка, юбка хлопчатобумажная, матрацы, тапочки, а также оказана помощь продуктами питания – масло хлопковое, мука, мыло хозяйственное и др. Ваша сестра относится к остронуждающимся, из личной беседы установлено, что от Вас писем она не получает, что очень беспокоит ее. Военный отдел Чимкентского горкома КП(б)К просит Вас, если есть возможность, оказывать дополнительную помощь Вашей сестре деньгами. Нами даны указания руководителям по месту работы Вашей сестры оказывать ей материальную помощь. Зав. военным отделом горкома КП(б)К Шевцов».

Семья с улицы Хаят И напоследок еще одно письмо Шевцова. На этот раз он пишет своему старшему коллеге в обком партии тов. Молчанову: «Военный отдел Чимкентского горкома КП(б)К на Ваше №15/784 от 26.IV-45 г. об оказании материальной помощи семье военнослужащего т. Хаджиназарова, проживающей по улице Хаят, дом №4, сообщает, что семья состоит из трех человек, сама не работает, имея ребенка. Имеет собственный дом, где проживают квартиранты. Отделом Гособеспечения выданы: дамская юбка, дамская блузка, пять метров бязи, шерстяные носки, а также получает дополнительные обеды. Приложение: заявление». Все вышеприведенные факты – это частные случаи. Достоверные. Документально подтвержденные. Да, возможно, кто-то фыркнет: «Подумаешь, бытовуха». Не героическая сторона войны. Пусть так. Но и она тоже была.

Добро большого масштаба В эти дни есть смысл напомнить землякам о том, сколько архизначимого сделали наши южноказахстанцы для приближения часа и дня Победы. Об этом надо помнить, надо говорить, рассказывать молодым. Еще в начале декабря 1941 года по Южно-Казахстанской области в фонд обороны было собрано 4 млн. 355 тыс. рублей наличными деньгами, около 8 млн. – облигациями госзаймов. Тружениками колхозов и совхозов сдано 2 980 центнеров зерна, 42 400 литров молока, 433 центнера овощей, 21 центнер фруктов. Было собрано более 100 тыс. теплых вещей, из них 3 772 полушубка, 7 474 пары валенок и 9 185 шапок. В 1942 году по области засеяно сверх плана около двух тысяч гектаров. Весь урожай с них был продан в фонд Красной Армии. И так каждый военный год. В сентябре этого года исполнится ровно 80 лет почину наших молодых патриотов, которые выступили с инициативой собрать средства на строительство подводной лодки «Комсомолец Казахстана». Эта инициатива была поддержана молодежью всей республики, для нее был собран 1 млн. 365 тыс. 240 рублей. А в 1944 году женщины Южно-Казахстанской области собрали 5 млн. рублей для постройки танковой колонны имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой. К слову, инициаторами выступили женщины-патриотки колхоза «Кзыл-Юлдуз» Сайрамского района. Разумеется, сбор этих средств был тоже под контролем партии. Секретарь Чимкентского ГК КП(б)К А. Рычков в докладной завотделом по работе среди женщин ЮК обкома КП(б)К тов. Хасеновой писал: «При получении от Вас указания об обсуждении письма колхозниц с/х артели «Кзыл-Юлдуз» Сайрамского района о сборе средств на строительство танковой колонны имени Маншук Маметовой горкомом был проведен ряд организационных мероприятий…». Коротко говоря, на всех предприятиях города были проведены собрания, на которых рассказали об этой инициативе. Большинство предприятий серьезно отнеслись к этому и уже собрали средства на танковую колонну. К примеру, к 14 августу 1944 года работники свинцового завода собрали 52 тыс. рублей, чулочной фабрики – 8 тыс. рублей, мясокомбината – 7 300 рублей и т.д.