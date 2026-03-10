В последние пять лет, а то и больше, многие из нас пребывают в состоянии приглушенной тревоги. И эта тревога основана на страхе. Да, на страхе — одном из естественных, первобытных чувств человека.

«Страхе чего?» — спросите вы. Объясняю: реальном страхе однажды погибнуть под руинами дома во время землетрясения — регион-то у нас сейсмоопасный. Реальном страхе погибнуть от последствий войн, возникающих в государствах, которые находятся в относительной близости от нас. Или попасть «под конкретную раздачу» во время отдыха в стране, еще вчера привлекательной для туризма…

Поздним вечером 6 марта Министерство иностранных дел РК разместило информацию с рекомендацией казахстанцам воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока.

В сообщении говорится: «В связи с продолжением боевых действий на Ближнем Востоке, а также закрытием воздушного пространства в большинстве стран региона МИД РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от всех видов поездок в указанные страны до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки: Бахрейн, Египет, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Сирия».

«Находящихся в регионе казахстанских граждан вновь призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища/укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками», — сообщили в ведомстве.

Нам, воспитанным в убеждении, что «человек — кузнец своего счастья», трудно смириться с тем, что перед лицом стихии (наводнения, пожара, землетрясения и т.д.), а тем более войны, мы беспомощны, бессильны. Мы это понимаем. Но и безропотно мириться с этим знанием тоже не хочется.

Давайте лучше поищем ответ на вопрос: как нам преодолеть страх войны?

Прежде всего разберемся, откуда этот страх возникает? Ответ на поверхности: из средств массовой информации (телевидения, газет, интернета), а также из социальных сетей. Именно они ежедневно транслируют тревожные новости о тех или иных конфликтах в «горячих точках» планеты. Нам нужны эти сведения. Обладание информацией об обстановке в мире дает нам чувство безопасности и контроля…

Для захвата внимания зрителя, чтобы он не переключился на другой телеканал, журналисты преподносят информацию в максимально пугающем контексте. Цель достигнута: зритель смотрит, не отрываясь от экрана. Он и не подозревает, что такое постоянное погружение в негативный новостной фон формирует у него ощущение неотвратимой угрозы.

Страх войны «с экрана» становится неконтролируемым, он мешает жить полноценной жизнью. Ты постоянно «прокручиваешь» в голове возможные негативные сценарии. Постоянно задаешься вопросами: что будет с нами, как оградить от этой беды свою семью, детей?!

Нарушается сон, сначала снятся кошмары, а потом появляется бессонница. Все это отличный фон для хронического стресса, а затем и эмоционального выгорания.

Выход такой: соблюдайте «информационную гигиену», «информационный детокс». Сократите время для просмотра ленты новостей. Заходите в интернет два раза в сутки минут на 20 утром и на такое же время вечером. Доверяйте только проверенным источникам, одному-двум. Не перегружайте себя негативными новостями, фильтруйте информационные потоки, фейков — море! Идет информационная война, на которую брошены миллиарды. Развивайте в себе критическое мышление. Это важно!

Универсальный совет: прекратите всякие связи с депрессивными людьми, с нытиками. Обрубайте резко: все равно вы для них гордец, задавака и т.д. Отдавайте предпочтение общению с теми, кто эмоционально выравнивает и успокаивает вас. Это касается и реальных, и виртуальных коммуникаций. Зачем с ними спорить, вступать в затяжную полемику? Они неисправимы. Ну их! Вы выросли из этих отношений, они вам больше не нужны…

Психологи настойчиво рекомендуют для снятия тревожности и панических атак применять дыхательные техники. Найдите в Google видео с техниками дыхания и осваивайте их. Это стабилизирует нервную систему.

И, конечно же, хороши умеренные физические нагрузки: бег, плавание, ходьба, приседания и так далее. Только без фанатизма.

Для преодоления «хаоса в мире» у вас должна быть «тихая гавань», островок стабильности, где вам проще и легче всего привести себя, свое эмоциональное и физическое состояние в порядок.

Где такое место? А это ваш дом, ваша квартира! Поддерживайте там порядок, постарайтесь. Это успокаивает, дарит ощущение покоя, стабильности, предсказуемости. Согласитесь, внешний порядок дает ощущение внутреннего порядка. Это дисциплинирует нас самих, вместе с этим возвращается эффект контроля.

В этих сообщениях о военных действиях больше страшит не сама суть новостей, а страх будущего.

Моя алматинская подруга Асия Аюпова сказала: «Конечно, любая война страшит. Обстановка в мире тревожит. Особенно тревожит ложь, которая льется из уст многих неадекватных правителей.

Прошло всего 80 лет с момента окончания Второй мировой войны. Выросли поколения, которые не ведают, что такое война и рассуждают на эту тему очень легко, необдуманно.

За себя не переживаю. Как говорится, прожила счастливую жизнь. Страшно за будущее страны, детей, внуков. Нет чувства безопасности. А тревожные новости о войнах забирают это чувство, выбивают из колеи».

Что еще можно посоветовать землякам? Другой мой давний знакомый Кайрат П., преподаватель колледжа, из своего опыта порекомендовал всем нам не изолироваться от окружающего мира, поскольку это может усилить тревожность и страхи. Стоит еще больше укрепить связи с родными, близкими, стать для них опорой. Такое естественное и простое общение с друзьями и семьей помогает вернуть чувство безопасности. С кем, как не с ними, мы можем поделиться эмоциями, переживаниями, поддержать их.

Страх войны — это естественное чувство. В его основе — наш давний инстинкт самосохранения, благодаря ему человечество дожило до сегодняшних дней. Прислушивайтесь к себе и не смейте падать духом!

Фарида Шарафутдинова