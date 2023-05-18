Победителей конноспортивных соревнований выбрали в Шымкенте

В Шымкенте прошел отборочный этап чемпионата страны по байге, передает OTYRAR.

На национальные конные соревнования поступило 65 заявок со всей страны. Они определили победителей в трёх конных дисциплинах: кунан, топ и аламан байге.

Победителем в конной дисциплине кунан-байге на жеребце по кличке Чайка стал юный шабандоз — игрок в кокпар. Абзал Кайсар из Шымкента завоевал главный приз — два с половиной миллиона тенге. К своему триумфу он готовился 2 года. А по окончании конного забега поделился секретом успеха.

«Чтобы первым прийти к финишу, я погнал лошадь, во весь опор, а когда уже на скорости подходил к финишу, чтобы остановить лошадь, сильно потянул на себя узду, приподнимая морду вверх. Упасть не боялся, надо обладать сильными руками и тогда всё получится», — рассказывает победитель конных соревнований в г.Шымкенте Абзал Кайсар.

В отборочном этапе чемпионата страны квалификацию проходили сильнейшие участники соревнований в спортивных категориях кунан, топ и аламан байге. На конкурс поступило 65 заявок со всех регионов страны. Участники определяли лучших на дистанциях — 8, 14 и 21-ин километр. Как отметил аким города Мурат Айтенов, такие соревнования вносят значительный вклад в развитие национальных видов спорта в Шымкенте.

«Мы все наблюдаем темпы развития национального спорта в последние годы, что очень радует. Более 20 тысяч спортсменов занимаются национальными видами спорта. Эти тенденции нужно развивать и дальше. Помочь нам в этом может и строительство таких объектов как этот ипподром», — говорит аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Главный приз конных соревнований — 5 миллионов тенге — завоевал конный наездник Исламнур Ертысы. В планах организаторов — вывести национальные виды спорта на олимпийский уровень.

«Байга — наш казахский вид спорта. Ни один значительный той не проходит без таких конных соревнований. В соответствии с поручением президента страны ведется работа по выведению национальных конных видов спорта на олимпийский уровень, для этого сейчас развивается специальная концепция», -заявил вице-президент ассоциации национальных видов спорта РК Тастанбек Есентаев.

В заключении соревнований вниманию зрителей был представлен конкурс национальных костюмов.