Всегда в седле: Как хрупкая девушка из Шымкента тренирует скакунов

Жительница Шымкента занимается конным видом спорта 15 лет.

Хрупкая девушка за это время научилась не только грациозно держаться в седле, но и выполнять различные трюки. Балнур знает все тонкости воспитания и ухода за лошадьми.

Держаться в седле Балнур Садык научилась еще ребёнком. А поэтому знает все премудрости: как приручить лошадь, тренировать, кормить и ухаживать. Балнур выросла в семье, где ценят и любят лошадей и решила продолжить дело отца и матери.

Балнур Садык, жительница г. Шымкента:

«При подготовке скакуна для скачек необходимо в первую очередь подготовить снаряжение. Уздечку — для управления лошадью. Немаловажным являются и подковы. Если скакуна будут в порядке, то на скачках не будет проблем. Это очень важно. А также перед байга важное значение имеет держать лошадь в тонусе . Не перекормить».

После участия в нескольких республиканских состязаниях, девушка решила освоить цирковое мастерство и сегодня мастерски демонстрирует различные трюки, которые не по силам многим мужчинам.

Балнур говорит научилась этому всего за три месяца. Сейчас готовится вновь удивить акробатическими упражнениями.

Балнур Садык, жительница г. Шымкента:

«Без лошадей не могу представить свою жизнь. Я сама выбираю для них имена. Чтобы сделать сольный номер для цирка, мы приобрели жеребенка — английской и польской породы. Когда вы тренируетесь, существуют больше риски. Но любовь к лошадям побеждает все страхи. На манеже мы должны быть как одно целое».

Разносторонняя Балнур планирует в ближайшее время порадовать зрителей новыми цирковыми трюками. У хрупкой девушки, с характером победителя, есть для этого все возможности.