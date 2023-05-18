EGov не даст забыть о годовщины свадьбы

Такое поздравительное сообщение направляется с помощью push уведомлений в приложении eGov Mobile.
Новые обновления позволят напомнить казахстанцам о предстоящих важных датах: о дне рождении, о годовщине свадьбы и уведомлять о сроке окончания документа.
«Чтобы казахстанцам напомнить о важных датах их жизни, мы запустили push уведомления в приложении eGov Mobile. Также с помощью них заблаговременно напоминаем об окончании срока документа. Более того, граждане будут получать рекомендации по получению тех или иных государственных услуг либо уведомления о проактивных услугах», — отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии Ростислав Коняшкин.
Push уведомления доступны в разделе «Уведомления». Тем, у кого приложение не скачено, но их данные зарегистрированы в базе данных, будут приходить SMS- сообщения.