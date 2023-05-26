Профессиональные юристы бесплатно проконсультировали жителей Шымкента

В Шымкентском городском филиале партии «AMANAT» прошла общественная приемная.

На этот раз жителей принимали юристы. В рамках партийного проекта «Правовая помощь» горожан и жителей области бесплатно консультировали специалисты департамента юстиции адвокаты трудовой юридической консультации и другие правоведы.

Такие бесплатные юридические консультации партийцы проводят регулярно с целью повышения правовой грамотности казахстанцев. Особенно в этом нуждаются социально уязвимые слои населения. Вопросов по защите собственных прав у горожан много по разным причинам. Кто-то не может материально осилить консультацию специалиста кто то в силу занятости и невозможности оббивать пороги госучреждений. Многодетная мать Мираш Кишкимбаева сегодня пришла на общественный приём чтобы решить проблему не находившую решение уже долгое время.

«Я пришла чтобы рассказать и попросить решить мою проблему. На моего старшего сына , он сейчас болеет и состоит на учёте, незаконно оформлена машина и мы платим за неё налог. Поэтому я пришла сюда и рассказала о своей проблеме специалистам. Спасибо большое они меня выслушали, даже выделили мне адвоката. И теперь надеюсь проблема которая нас мучила долгое время будет решена. Большое спасибо тем кто организовывает такие приёмы для граждан», — рассказала жительница г. Шымкента Мираш Кишкимбаева.

Общественные юристы могут оказать помощь в составлении исков, защите и представительстве интересов в судах органах уголовного преследования и в других вопросах. Кроме того специалисты могут проконсультировать и по финансовым и правовым вопросам.

«Чаще всего к нам обращаются с вопросами банковской задолженности, например с проблемами просрочки по кредитам. Ещё вот например к нам приходил сегодня мужчина, который пострадал от интернет мошенников, он взял кредит на чужих людей после звонка на сотовый телефон. На сегодня это самые распространённые у нас жалобы. С такими же вопросами клиенты посетители нашей приёмной обращаются в прокуратуру и полицию. Поэтому хотелось бы ещё раз предупредить горожан никогда не давайте свои личные данные и номер карточки по телефону, потому что это самый распространённый метод мошенничества», — говорит адвокат Ерлан Тлеуов.

За первых 2 часа работы «общественной приёмной» специалисты по правовым вопросам принял 10 горожан. К концу дня юристы рассчитывают помочь почти пятидесяти посетителям. Такие приемы партийцы организуют раз в неделю по четвергам. А по вторникам консультируют шымкентцев в рамках «Дня открытых дверей».