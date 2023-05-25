Шымкентцы смогут получить бесплатную юридическую консультацию

Акция «Народный юрист» пройдет в Шымкенте 26 мая

26 мая в 17:00 часов местного времени во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист». В этом году акция планируется провести в Шымкенте на Арбате (ул. Бейбитшилик 4-6).

Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны.

Среди них – известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, представители госорганов и др.

За годы своего существования акция Народный юрист стала уже традиционной и любимой простыми казахстанцами.

За период 2016-2022 года в акции приняли участие более 7000 лучших экспертов и представителей государственных органов уровня лиц, принимающих решения. Консультации получили более 150 000 обратившихся за правовой помощью граждан.

Формат акции не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире по масштабам и географии проведения.