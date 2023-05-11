Стали известны подробности дела шымкентского стрелка

Полицейские обнародовали новые подробности разбойного нападения на оружейный магазин в Шымкенте.

Гражданин Узбекистана, по данным правоохранителей, приобрел гладкоствольное ружьё, незарегистрированное в Казахстане, и изготовил из него обрез. На преступление, по словам задержанного, он пошел из-за проблем с деньгами. Воспользовавшись оружием из магазина он хотел ограбить банк.

«При выезде на место происшествия установлено, что в оружейный магазин «Арсенал», зашел гражданин Республики Узбекистан, определенного места жительства не имеет. Под предлогом приобретения охотничьего ружья и наличия соответствующего разрешения попросил продавца показать ему ружье марки «Сайга». Воспользовавшись приближением к нему продавщицы, под угрозой применения принесенного с собой обреза, заставил снять с прилавка ружье марки «Сайга» и зарядить несколькими патронами к ней. Боек отсутствовал, так как предназначен для показа клиентам. В это время по кнопке «тревожного вызова» прибыл экипаж сотрудников охранного агентства. В это время гражданин Узбекистана выстрелил в их сторону с обреза. После чего выйдя на улицу началась перестрелка»,— сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Ущерб оружейному магазину составил 400 тысяч тенге. Перестрелка произошла днём 20 февраля на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова. Мужчина взял в заложники продавца охотничьего магазина, ранил двух сотрудников спецохраны и сам получил несколько пуль. Гражданина Узбекистана обвиняют в разбое, покушении на убийство и незаконном ношении оружия.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд. 50-летний стрелок находится в следственном изоляторе.