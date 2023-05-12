Так не прокатит: реакция шымкентцев на новые правила для электросамокатчиков

Быстрый, удобный и такой простой в управлении. Уже скоро передвигаться на электросамокате по тротуару со скоростью свыше шести километров в час запретят.

В Казахстане собираются признать его новым видом транспорта. Парламентарии предложили не только ограничить скорость, но и прописали ряд требований к пользователям. Одно из них — наличие водительских прав и спецэкипировка.

За езду без шлема, самокатчикам грозит штраф — три МРП, за перевозку пассажиров и грузов- пять. Передвигаться разрешат по крайней правой полосе. По тротуарам самокаты хотят обязать двигаться со скоростью пешеходного потока. Без всяких ограничений они смогут ездить по велосипедным дорожкам.

Марат Ахметжанов, министр внутренних дел РК:

«На сегодня, к сожалению, участились случаи ДТП с участием водителей мопедов, самокатов, поэтому пришло время его правового регулирования. Вы знаете, у нас принцип, что не запрещено законом, то разрешено. Поэтому кое-какие ограничения в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения. В первую очередь пешеходов, потом самих самокатчиков, принимаются эти нормативно-правовые акты».

По данным главы МВД, только с начала года в стране произошло больше 40-ка ДТП с участием самокатов. При этом риск получить травму при падении в 10 раз выше. Поэтому допустить к управлению таким видом транспорта предложили только совершеннолетних. Большинство людей поддержали новвоведения, считая, что главное — обезопасить пешеходов от несчастных случаев.

«Нужно ужесточить требования , чтобы экипировка обязательно была для безопасности.С 18 лет водить и если будет удостоверение люди будут ответственнее относиться и родители будут спокойны»,— делится женщина.

«На самом деле- это неординарная ситуация, конечно это и правильно, что правительство хочет ужесточить правила для того, чтобы было поменьше аварий на дорогах, но с другой стороны это глупо, чтобы управлять самокатом нужны права. Лучше тогда покупать машину, а не самокат»,— рассказывает девушка.

«Надо, так надо, пусть люди соблюдают все требования»,— рассказывает жительница Шымкента.

Главной проблемой для самокатчиков мажилисмены признали отсутствие достаточного количества велодорожек. По стране их общая протяженность не превышает 500 километров. Поэтому депутаты подготовят новые поправки. В них хотят предусмотреть ответственность акиматов за планирование и создание необходимых условий для передвижения двухколесного транспорта.