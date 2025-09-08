В Шымкенте продолжается контроль за использованием электросамокатов

В Шымкенте проведён специальный рейд, в ходе которого сотрудники полиции проверили порядок размещения электросамокатов на улицах города.

В результате было выявлено, что часть жителей, в том числе молодёжь, оставляют самокаты в неположенных местах.

Подобные нарушения зафиксированы во дворах жилых домов, на тротуарах, вблизи остановок общественного транспорта и в зонах массового скопления людей.

Специалисты подчеркнули, что беспорядочно оставленные самокаты создают серьёзные неудобства для горожан, ограничивают свободное передвижение пешеходов, а также мешают маломобильным гражданам.

Кроме того, такие ситуации становятся фактором, влияющим на общую безопасность дорожного движения в Шымкенте.

Представители полиции отметили, что электросамокаты, оставленные без соблюдения правил, могут провоцировать аварийные ситуации и препятствовать работе коммунальных служб.

В связи с этим было принято решение усилить профилактические мероприятия и разъяснительную работу среди жителей Шымкента.

Правоохранительные органы провели беседы с владельцами самокатов и пользователями сервисов проката.

Гражданам напомнили о том, что транспорт необходимо оставлять исключительно в специально отведённых местах, обозначенных соответствующими знаками или парковочными зонами.

Полиция Шымкента также предупредила, что за неоднократное нарушение порядка возможны меры административного воздействия.

Основная цель данных мероприятий заключается не в наказании, а в формировании у жителей культуры ответственного пользования электросамокатами.

По итогам рейда в Шымкенте было решено продолжить контроль за ситуацией и организовать дополнительные площадки для удобной парковки электросамокатов.

Правоохранители города подчеркнули, что порядок на улицах и безопасность горожан во многом зависят от сознательности каждого жителя.