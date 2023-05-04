Там, где ты есть: необычная стрит-арт композиция появилась в в Шымкенте

Необычный мурал появился во дворе 11 дома по улице Туркестанской, передает OTYRAR.

Он стал украшением двора и отрадой для глаз жителей. Над большой стрит-арт композицией, в течение недели, трудилась команда профессиональных художников.

Главный художник, Дмитрий DMN рассказывает, посыл мурала — призвать людей к сотворчеству, побудить в молодом поколении вдохновение на создание чего-то уникального и креативного. Муралу дали называние «Там, где Ты есть».

«Если вы посмотрите с определённого ракурса, увидите отметку геолокации. Это значит, что ты находишься в определённое время в определённом месте и ты делаешь мир вокруг себя лучше. Свой двор, подъезд, что угодно»,— рассказывает Дмитрий DMN основатель Repass workshop.

Арт объект — детище коллаборации Jusan bank, Kazakh Tourism и Repass workshop. Шымкент не первый город, где организаторы и художники проекта создали муралы.

«Стрит-арт объекты — это большая часть креативной индустрии, которая стала визитной карточкой таких стран как Корея или Япония, к примеру. В Казахстане только начинают развивать эту часть экономики. Мы вместе решили начать с Димой из Repass такой проект, который успешно реализуется с прошлого года», -говорит управляющий директор Jusan Олегжан Бекетаев.

Олегжан рассказывает про самый первый мурал, который они сделали в Караганде. Тыльную сторону театра Станиславского художники расписали так красиво, что место, где люди раньше боялись проходить мимо, стал центром притяжения молодежной тусовки и творческих людей.

«Раньше там было много мусора и очень грязно, часто ходили бомжи, но после появления мурала даже местный акимат взялся за облагораживание территории и карагандинцы внесли свою лепту»,-говорит Олегжан Бекетаев.

Над муралом в Шымкенте работало алматинское творческое комьюнити Repass во главе с Дмитрием DMN и профессиональными шымкентскими художниками из команды Сross.

«Самой сложной частью работы было найти нужный фасад. Мы с Димой месяц ходили в Шымкенте и исследовали каждый уголок. Однажды он нечаянно наткнулся на этот двор и нам сразу все понравилось. А в целом работа прошла быстро и гладко. В Шымкенте очень благоприятная погода для работы»,— рассказывает основатель команды Cross Азамат Халиков.

Жильцы 11 дома творчеством художников более чем довольны. В течении всех 8 дней, что длилась работа жильцы отгоняли свои машины, чтобы не мешать ребятам, приносили воды и предлагали свою помощь.

«Я болела и не выходила из дома, а когда вышла на улицу, так была удивлена. Весь двор преобразился, стало красиво. Настроение поднимается моментально! Спасибо ребятам за такой скрупулезный труд», -говорит одна из жительниц.

Впереди организаторы планируют посетить еще два города. По словам представителя Jusan bank, они хотят, чтобы такие муралы появились в каждом городе Казахстана и делали их облик ярче, вдохновляя молодежь творить и смело проявлять себя, реализуя свой потенциал. Не случайно слоган банка звучит именно так: «Верим в каждого. Верим в тебя!»