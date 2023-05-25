В Шымкенте борются с неприятным запахом на очистных сооружениях

Очередную партию хлореллы запустили в Буржарский накопитель.

Первая партия полезных микроорганизмов была выпущена еще в декабре. Погодные условия позволят хлорелле максимально быстро адаптироваться к местным условиям. Выпуск суспензии хлореллы в водоем — это конечный этап работы научно-исследовательского центра.

«Хлорелла, как и любое растение, попадая в воду, начинает активно поглощать нитриты и нитраты, какую-то перегнивающую органику, и при этом выделяет огромное количество кислорода. Поглощает углекислый газ. Здесь есть сразу несколько положительных моментов – большой кислород, запускает большое количество микроорганизмов, которые фильтруют воду и пропускают ее через себя. Казалось они небольшого размера, но при определенном количестве, они пропускают через себя водоем два раза за сутки», — говорит Александр Рейбандт, администратор НТЦВ.

Большое количество кислорода, выделяемого хлореллой, не позволяет образовываться сероводороду. Этот газ токсичен и опасен для здоровья человека. Специалисты научно-технического центра по изучению воды, провели ряд исследований по заказу руководства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Главная цель использовать штамм хлореллы в борьбе с неприятным запахом. Сейчас представители петропавловского предприятия будут проводить полевые испытания на первичных отстойниках комплекса очистных сооружений.

«Хлорелла вносится, активируется, запускает определенные процессы, которые должны пройти через ряд этапов и только потом запах идет на убыль. Это биологический процесс, не химия. Без нанесения вреда природе. В лабораторных условиях у нас все получилось, теперь будем проводить испытания на первичных отстойниках», — говорит Александр Рейбандт, администратор НТЦВ.

В ближайшее время в Шымкент должны приехать специалисты, которые будут заниматься расширением системы «Мокрый барьер». Она препятствует распространению неприятного запаха с иловых площадок.