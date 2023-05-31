В Шымкенте горела крыша склада

В южном мегаполисе 30 мая случился пожар в микрорайоне Турлан Абайского района.

Сообщение о возгорании на пульт «101» дежурно-диспетчерской службы Департамента по ЧС поступило 30 мая в 13 часов 21 минут.

«Прибывшие на место пожара пожарные подразделения установили, что в микрорайоне Турлан по улице Инкар Дария произошло загорание кровли склада на площади 180 кв.м., внутри склада находились старые холодильники. Общая площадь самого склада составляет 720 кв.м. Также на территории горела сухая трава на площади 10 кв.м. Пожар локализован в 14 час. 22 мин. и ликвидирован в 15 час. 02 мин»,- сообщили в ДЧС Шымкента.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение пожара задействованы 37 человек личного состава и 6 единиц техники.