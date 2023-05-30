В Шымкенте проведут рейды против массовых гуляний школьников

Новость об отмене выпускных вечеров и празднования последнего звонка после школьной линейки огорчила большинство одиннадцатиклассников.

Под запретом — кортежи, пышные вечеринки, в том числе и празднования в зонах отдыха. Попрощаться со школой выпускники смогут только в стенах учебного заведения. В противном случае нарушителей ждет беседа с полицейскими и штрафы. 31 мая и 1 июня в мегаполисе проведут масштабные рейды против «выпускных» гуляний.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента;

«Впервые в этом году школьники оканчивают учебный год 31-го мая. Все школьники сдадут учебники, пройдут классные часы, а выпускники отметят последний звонок в школе, будет концертная программа у них. Каждая школа сама выбирает, как отметить этот день, это поручение от министерства. Некоторые школы, посоветовавшись с родителями, решили праздник назвать «прощание с детством», «из детства в будущее» и так далее. Все гуляния под запретом, выезжать на природу и устраивать кортежи запрещено. Торжественное вручение аттестатов пройдет 20 и 21 июня».

Нововведения главный педагог Шымкента объяснила резко возросшей статистикой несчастных случаев на выпускных вечерах. По словам Жанат Тажиевой, безопасность детей превыше всего. Почувствовав вкус взрослой жизни, многие устраивают беспредел на дорогах и злоупотребляют спиртными напитками.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента;

«Ко мне до сих пор поступают сообщения о том, что некоторые родители игнорируют новые правила и хотят провести выпускной вечер за городом с детьми. Помимо этого меня также дети ругают за нововведения. Но, ежегодно дети погибают на выпускном вечере. Некоторые дети утонули, другие сорвались с гор и так далее. Сколько было случаев, когда дети попадали в несчастные случаи во время выпускного вечера. В прошлом году например выпускники устроили кортеж, некоторые дети высовывались из машин. Хочу, чтобы некоторые активные родители, которые выступают за выпускной вечер, понимали какую ответственность они несут за детей и их здоровье».

Жанат Тажиева также прокомментировала дорогие подарки, которые родители дарят классным руководителям. По ее словам, делать сюрпризы учителям по окончанию школы необязательно, кроме того, это частично запрещается законом. А педагогов, которые сами выпрашивают подарки, ждет дисциплинарная ответственность рассказывает руководитель управления образования.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента:

«В образовательных учреждениях подарки не должны превышать 5-10 МРП. У учителей хорошая зарплата, брать подарки у родителей и детей стыдно. Мы изучили этот вопрос, чаще всего дорогие подарки классным руководителям дарят родители-активисты. Мне кажется, что они собирают деньги у остальных родителей и дарят подарки, потому что это выгодно им и их детям, может надеются, что детям в аттестате поставят хорошую оценку. Ко мне поступают обращения о сборах, от некоторых родителей. Они жалуются, что им не хватает денег. Вот нужны ли эти сборы денег на подарки?».

31 мая и первого июня в Шымкенте пройдут рейды. Представители гороно и полицейские проверят рестораны и зоны отдыха. Родителей выпускников, нарушивших распоряжение, ждет административная ответственность.