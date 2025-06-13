Выпускные под запретом?

11-классники по всей стране с волнением готовятся к одному из самых значимых событий в своей жизни — вручению аттестатов и долгожданному выпускному вечеру. Платья и костюмы уже выбраны, а лучшие рестораны города давно забронированы.

Между тем рестораторы отмечают: в этом году интерес к проведению выпускных вечеров в заведениях заметно снизился. Кроме того, большинство мероприятий теперь проходят строго в пределах установленного времени с 7 до 11 часов вечера.

«Обязательное сопровождение родителя, один ученик и рядом должен быть один родитель. Обычно у нас бронируют выше 5-3 классов, от 120 до 200, иногда даже больше», — говорит администратор ресторана «HAYAT» Азиза Соатова.

В минспросвете призывают отказаться от банкетов, аренды автомобилей и постановочных программ. Глава ведомства обратился к выпускникам и их родителям с призывом не превращать школьные торжества в дорогостоящее мероприятие, не праздновать выпускные в кафе и ресторанах.

«Запрещаются какие либо поборы на проведение каких то пышных мероприятий, торжеств, привлечение аниматоров, ивент-агентств на организацию выездов на автомобилях. Это, прежде всего, связано с безопасностью детей», — сказал директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования министерства просвещения РК Ерлан Калмаков.

Но юристы поясняют, в пределах школы за организацию выпускных ответственность несёт администрация учебного заведения, за её пределами уже родители. Поэтому празднества в кафе и ресторанах запретить никто не может.

Сергей Уткин, юрист: «Выпускные не в школах ведь проводятся, а в каких-то кафешках, ресторанах. Снимают особняки. На все, что там происходит запрет не распространяется. Тем более они уже получили аттестаты, они уже даже не учащиеся, закончилось их детство и власти у администрации на них нет. Полиция тоже не может запрещать».

В то же время юристы напоминают: подростки младше 18 лет не имеют права находиться в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время. Кроме того, закон запрещает несовершеннолетним употребление алкоголя, и за это уже несут ответственность как сами подростки, так и их родители.

По данным минпросвещения, в этом году школу закончат 217 тысяч одиннадцатиклассников.