В Шымкенте реализуется проект «Центр лучших практик»

Теперь в шымкентских поликлиниках будут уделять особое внимание социальному положению пациентов и решать их кризисные ситуации.

В медицинских учреждениях внедряется проект по открытию центров лучших практик первичной медико-санитарной помощи. Президент национальной ассоциации «Primary Health Care» Толебай Рахыпбеков делится с коллегами знаниями в реализации проекта.

Толебай Рахыпбеков, президент национальной ассоциации Primary Health Care:

«Проект по открытию центров лучших практик — это новый уровень для улучшения качества и доступности медицинских услуг. Центр передового опыта пока будет внедрён в четырех учреждениях. Главные врачи клиник прошли специальную подготовку и повысили профессиональные навыки для внедрения передовой клинической практики. Отмечу, что Енбекшинский район Шымкента показывает успешные результаты внедрения передовых практик. Так число пациентов, обращающихся за помощью к медсёстрам первичного звена и социальным работникам, уменьшилось более чем в 100 раз, к семейным врачам – в три раза, к специалистам – на 50 процентов».

Новый проект центра лучших практик уже реализуется в 6-ой поликлинике. В медицинском учреждении работают 6 школ здоровья, учебный центр для специалистов, молодежный центр «Аль-Фараби», реализуется проект «Здоровый город». Для работы в рамках нового проекта специалисты клиники должны пройти полную специальную подготовку.

Бакытжан Абдуллаев, заместитель начальника управления здравоохранения г. Шымкента:

«В Шымкенте необходимо развивать рациональную и эффективную медицину для населения. Когда вы приходите в клинику, если вам необходима неотложная помощь, все — включая врачей, медсестёр и охранников, должны иметь возможность оказать помощь».

В этом году проект центра лучших практик планируют дополнительно реализовать еще в трёх городских поликлиниках № 1,3 и 7. Главные врачи учреждений прошли специальное обучение по внедрению в практику первичной медико-санитарной помощи и повысили свою профессиональную квалификацию. Кроме того, к новому проекту, призванному стать золотым мостом между врачами и пациентами, будут привлечены социальные работники из регионов.