Ветер разрушил фасад многоэтажного дома в микрорайоне Туран

3 мая из-за сильного ветра в микрорайоне Туран произошло частичное обрушение фасада 9-этажного жилого дома, передает OTYRAR.

Жителям многоэтажки грозила опасность разрушения конструкции, об этом сообщает пресс-служба ДЧС. К счастью, трагичного исхода удалось избежать.

Помимо этого, 9600 абонентов в ряде районов города, были отключены от электричества из-за непогоды. Специалисты смогли подключить жителей к источнику тока сегодня утром.

С последствиями ветра по городу разбирались 3 единицы техники и 8 человек из личного состава, говорят в пресс-службе ДЧС.